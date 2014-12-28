Ирландия - СССР 1917-1980. История дипломатических отношений и сотрудничества.

Ирландский историк Майкл Квин представил свою книгу «Ирландско-Советские дипломатические отношения и сотрудничество 1917-1991г» об истории межгосударственных отношений Ирландии и СССР со времен «Пасхального восстания» и установления ирландской независимости до установления дипломатических отношений в 70-е годы прошлого столетия.

Корреспондент «Нашей газеты» встретился с автором и обсудил некоторые вопросы становления Советско-Ирландских отношений.

Ленин высоко оценил ирландскую революцию в работе «Ирландское восстание 1916 года», назвав его «ударом, нанесенным английской империалистской буржуазии». Большевики в погоне за «Мировой Революцией» посчитали ирландских Добровольцев и Ирландскую Народную армию своими идеологическими сторонниками. Однако один из лидеров восстания Макл Коллинз, пропагандировавший марксизм был расстрелян. А новый лидер движения Эймон Де Валера был националистом, а не социалистом. Однако и Де Валера поддержал Большевистское восстание 1917 года, посчитав, что выход России из Первой мировой войны свяжет силы англичан и позволит ирландцам организовать освободительное движение.

Уже в феврале 1918 года более 10000 дублинцев приветствовали представителей большевиков в Mansion House. А в апреле 1919 советская власть установилась на территории Лимерика на целые 10 дней.

Ленин надеялся на американские контакты ирландцев, а Де Валера также искал признания, и Советская Россия очень для этого подходила

Однако больше «Мировой Революции» большевиков интересовали деньги и ресурсы для индустриализации. Примечательна история передачи ИРА драгоценностей, которые Советы называли царскими в обмен на кредит в 20000 долларов в 1920 году, второй кредит от ирландцев Советы получили уже без залога. За спиной ирландцев большевики вели сепаратные переговоры с англичанами. И вот когда советы и республиканцы согласовали предварительный текст соглашения «О взаимном признании» и ирландский эмиссар Парик МакКартан приехал в Москву на конгресс Коминтерна, он получил «нет» в ответ на предложение подписать соглашение между странами. Большевики к тому времени уже договорились с англичанами. Отказ большевиков подписать двустороннее соглашение, а также появление в Ирландии коммунистической партии очень Разозлило Де Валера. Он обзывает коммунистов диктатурой, представляющей не более 1% россиян.

Незадача вышла и с полученным от ИРА в 1920 году Советским кредитом. «Царские драгоценности» в семье американского эмиссара ирландцев Харри Боланда и только в 1938 году были официально переданы на хранение в Казначейство Ирландии. К концу войны отношения между странами окончательно испортились. Де Валера обозвал коммунистов агрессорами и захватчиками Финляндии, Польши и Прибалтики, а министр иностранных дел СССР Вышинский приравнял Ирландию к Франкистской Испании и радикально-правой Португалии. СССР наложил вето на обращение Ирландии на вступление во вновь созданную Организацию Объединенных Наций. Де Валера дал поручение казначейству реализовать «драгоценности» на аукционе. Тогда и выяснилось, что реальная стоимость «бриллиантов» не превышает 1600 фунтов. Большевики попросту обманули боевиков ИРА, заявляя, что стоимость залога превышает 25000$. В результате в 1949 году послам Ирландии и СССР в Великобритании было достигнуто соглашение о возврате только одного займа, который советский посол вернул чеком Московского народного банка без выплаты процентов за 30 лет пользования деньгами.

До 1955 года СССР последовательно блокировал участие Ирландии в ООН. Майкл не пишет о главной причине в книге, но во время нашего разговора признался: «Де Валера сделал великую глупость, появившись в конце апреля 1945 года в посольстве Германии в Дублине и подписав книгу соболезнований по случаю гибели Адольфа Гитлера». Сталин не простил ирландскому лидеру такого «нейтралитета».

Вступление Ирландии в ООН стало результатом пакетной договоренности между постоянными участниками Совета безопасности ООН по приему в организацию группы стран, представляющих интересы двух блоков.

Надо отметить, что до установления двусторонних отношений между СССР и Республикой Ирландия было еще далеко, в некоторых случаях позиции стран совпадали. Так в 1934 году Ирландия поддержала заявление РСФСР на вступление в «Лигу наций» предшественницу ООН, а в 1969 СССР поддержал обращение Ирландии по вопросу урегулирования в Ольстере.

В 1970 году в Дублине появился первый представитель СССР, корреспондент ТАСС Юрий Устименко. Позднее Юрий сотрудничал с «Нашей газетой» как автор. Вот что он пишет в своей книге «Здравствуй, Ирландия»:

«Рассказать об Ирландии хочется еще и потому, что в нашей стране о ней знают мало или практически ничего, и что самое обидное - путают с кем ни попадя. Возможно, это объясняется продолжительным отсутствием официальных связей между нашими государствами. Пока Ирландия оставалась британской колонией, хватало посольства России в Лондоне, а с обретением независимости правительство в Дублине не спешило устанавливать контакт с Советским Союзом, долго и упорно не доверяя большевикам».

Кстати, появление корреспондента ТАСС вызвало переполох в британских спецслужбах. Между Республикой и Британией не существует границ. Англичане даже пригрозили ирландцам прекратить действие соглашение о свободном перемещении в случае открытия дипломатического представительства СССР в Дублине. Спецслужбы ее Величества опасались появления сотен агентов КГБ, бесконтрольно перемещающихся с территории Ирландии в Королевство. Собственно, их опасения косвенно подтвердил Виктор Суворов в своей автобиографической книге «Аквариум», утверждая, что КГБ активно использовало Ирландию для переброски нелегалов.

Отношения начали налаживаться только к 1973 году, когда стороны министр иностранных дел СССР Громыко и Ирландии ФитзДжералд договорились подписать соглашение о взаимном признании. Надо отметить, что это случилось только после того, как Фина Фолл потерпел поражение на выборах, и Де Валера потерял руководящие посты.

А у СССР возникла необходимость получить промежуточный аэропорт для трансатлантических перелетов. Благодаря контракту с Аэрофлотом, аэропорт Шеннона избежал серьезных экономических трудностей, а советская авиакомпания решила проблему с топливом и увеличила количество рейсов с 240 в 1980 году до 2000 в 1991 году, а также пассажиропоток на 250 тыс. человек.

Книга охватывает историю дипломатических отношений только до 1980 года, поскольку основана на рассекреченных документах Ирландского и Британского дипломатических представительств, срок секретности которых истек

Майкл рассчитывает написать продолжение, когда комплект новейших государственных бумаг будет снят гриф секретности, а также мечтает о русском переводе книги.

Презентация книги состоялась в Liberty Hall, Дублин 8 декабря. С официальным приветствием выступил Президент объединения профсоюзов SIPTU Джек О’Коннор. Он высоко оценил книгу, заявив: «Я не купил бы эту книгу, увидев ее на полке магазина, но прочитав ее, оценил высокое мастерство автора и глубину исследований, проведенных профессором Квином»

На презентации книги присутствовали послы России и Кубы в Ирландии, а также практически весь состав Коммунистической партии Ирландии во главе с ее Генеральным секретарем Юджином МакКартаном.

Некоторые главы и истории из книги «Ирландско-Советские дипломатические отношения и сотрудничество 1917-1991г» будут опубликованы на русском языке на страницах Нашей газеты.