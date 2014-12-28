Лечение гипнозом? Гипнотическое Кодирование? Это доступно! Это рядом!

Вы хотите избавиться от вредных привычек, улучшить свою жизнь и почувствовать себя счастливым? Гипноз позволит вам достичь всего этого и много другого безопасно и эффективно. Чего бы вы ни хотели — победы над вашими самыми мрачными страхами и фобиями или притока новых жизненных сил,— обратитесь к специалисту – Врачу Гипнотерапевту Алексею Петровичу Иванову – действительному Члену «National Guild of Hypnotists» (Национальной Гильдии Гипнотистов) и он поможет вам.

- Алексей Петрович, многие видели гипноз как яркое и смешное шоу, а каким образом он помогает человеку бороться с его недугами, где кроется секрет лечения?

Секрет прост, он кроется в подсознании. Термин «подсознание» используется для обозначения области быстрой памяти, куда мозг записывает автоматические мысли, то есть мысли, которые часто повторяются или человек придаёт им особую важность. В этом случае, мозг не тратит много времени на повторное медленное обдумывание этой мысли, а принимает решение мгновенно, исходя из предыдущего алгоритма, записанного в «быстрой» памяти. Такая «автоматизация» мыслей может быть полезной, когда надо быстро принять решение (например, быстро отдёрнуть руку от горячей сковороды).

Кстати, мне, как россиянину приятно отметить, что первый российский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов, который известен любому школьнику, как ученый, посвятивший свою научную работу изучению физиологии пищеварения, является основоположником науки о высшей нервной деятельности, и именно он доказал наличие такого вида психических процессов, как «Подсознание».

- Многие слышали анекдот: Все болезни от нервов и только сифилис от любви. Признайтесь, правда ли, что эта шутка отражается в вашей профессиональной деятельности?

На самом деле эта шутка не ложь, а реальный намёк – большинство заболеваний связаны с нервными расстройствами, корень многих проблем незаметен, словно корень растений – скрыт в почве. Причины возникновения многих недугов прячутся в нашем подсознании, и только гипноз, помогает врачу отрешить пациента от воздействия окружающего мира, и добравшись непосредственно до его подсознания, вылечить его.

При использовании других методов лечения, это практически невыполнимая задача. Поэтому, используя гипноз можно устранить причину заболевания, а значит и его само. Ещё одним преимуществом использования гипноза, как метода лечения, это возможность сконцентрировать внимание пациента на его проблеме, отгородить от других источников раздражения путём воздействия на психику пациента и производить необходимые положительные внушения.

- Пожалуйста, помогите представить, как это выглядит, где в нашем мозге находится подсознание, куда гипнотерапевт направляет своё лечебное воздействие?

Гипнотерапия связана с разницей в работе двух полушарий мозга, одно из которых (обычно левое) отвечает за слова и речь, логику (сознание), а второе (обычно правое), заведует образами (бессознательное), и когда, при лечебном гипнозе, человек входит в транс (отстраняется), левое полушарие с его логикой и критичностью несколько ослабевает, и гипнотерапевт помогает клиенту работать с бессознательным, где, собственно и живут наши проблемы.

- Алексей Петрович, вы говорите о проблемах, как о чём-то внутреннем, а как нам кажется, проблемы, это что можно решить иным образом, как в поговорке, не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Сто друзей вряд ли помогут вам справиться со стрессом. Жители современного мира ежедневно страдают от множества негативных факторов: постоянная спешка, бесконечные пробки, чрезмерно требовательное начальство... Не мудрено, что подавляющая часть населения находиться в состоянии стресса изо дня в день.

Пару раз, не сдержав своих эмоций, люди начинают задумываться над тем, что пора обращаться к специалистам. Но что выбрать, какая область науки и медицины поможет не только избавиться от гнетущего состояния, а научиться жить и радоваться жизни?

Таблетки могут вызвать сильное привыкание и зависимость. Лечение гипнозом является альтернативным вариантом. Всего за несколько сеансов гипнолог поможет вам шаг за шагом изменить своё отношение к возникающим трудностям.

- То есть пока пациент спит, Алексей Петрович решает проблемы пациента?

На самом деле гипноз это вовсе не сон, как многие полагают. Гипноз, другими словами транс, это пограничное состояние человека между сном и бодрствованием, благодаря которому можно выявлять скрытые на подсознательном уровне психологические проблемы человека и успешно проводить их эффективное лечение внушением.

- При каких проблемах подойдет гипнотерапия, и что лечится гипнозом?

Я должен привести, пожалуй, подробный список, хотя на самом деле, и он не будет полным, поскольку спектр проблем, которые лечатся гипнозом, настолько широк, что всё не перечислишь. Я бы сказал, что ткни пальцем в любого, и у каждого найдётся что-то, что требует внимания специалиста, абсолютно здоровых людей не существует.

Гипноз помогает решить проблемы самоуважения, самоутверждения, подготовки к экзаменам; снять личностный и профессиональный стресс, внутрисемейное напряжение, супружеские проблемы, функциональные сексуальные нарушения (фригидность, импотенция), приступы страха перед публикой;

Гипнотерапия подходит при тревожности, бессоннице, спазмофилии, фобии, страхах, навязчивости; она помогает при депрессивных, эмоциональных расстройствах и близких к ним нарушениях; гипноз снимает посттравматический, стрессовый синдром;

Лечение гипнозом в пульмонологии и отоларингологии: астма, аллергии, риниты, синуситы, утрата вкуса и обоняния;

При гастроэнтерологии: язвы, колиты, хронические гастриты;

В неврологии: головные боли, в том числе мигрени, тики, лицевые параличи;

В гинекологии: тяжелая беременность, тошнота и рвота, роды, некоторые виды бесплодия, кровотечения, нарушения мочеиспускания;

В дерматологии: аллергии, псориазы, уртикария, гипергидрозы, улучшение рубцевания ожогов;

При различных видах зависимости: табак, алкоголь, переедание, интернет, игры, наркотики;

При нарушении пищевого поведения: булимия, анорексия, излишний вес;

Гипноз снимает острые или хронические боли, делает анальгезию, анестезию;

Гипнотическая помощь раковым больным: боли, психологическая поддержка, снижение вторичных эффектов лечения, продление и улучшение качества жизни.

У детей лечат гипнозом: энурез, скрипение зубами во сне, проблемы с учёбой, самоутверждение, проблемы семейных отношений, заикание.

- Алексей Петрович, неужели эффект лечения стопроцентный?

Не существует людей, которых невозможно ввести в транс, проще говоря – загипнотизировать. Не помогает гипноз только тем, кто не имеет собственного желания лечиться и изменяться. Если ко мне обращается клиент с просьбой «закодировать его от курения», но желания бросать у него нет, «просто жене это не нравится», то с таким клиентом, я даже не назначаю встречи. Это бессмысленно. Обратившись за помощью, вы доверяете своему гипнотерапевту, и в результате сможете решить многие свои психологические и эмоциональные, а в некоторых случаях и физические проблемы.

Стоит заметить, что сегодня с помощью гипноза люди не только лечат свои страхи и решают проблему, но и раскрывают скрытые творческие и другие способности человека. Кроме этого, человек под гипнозом получает различные жизненные установки, к примеру, быть активным и настойчивым, перестать бояться и смотреть в своё будущее с оптимизмом. В особом гипнотическом состоянии подобные полезные советы воспринимаются человеком намного лучше.

- А может ли случится так, что ваш пациент, то, что называется «подсядет» на вашу терапию.

Гипнотерапию можно отнести к практически идеальной терапии: она не вызывает зависимости, все манипуляции основаны на доверии, они безболезненны и эффективны. Для каждого своего пациента гипнолог подбирает индивидуальную программу. Необходимо отметить, что уже несколько десятилетий гипноз используется в официальной медицине. В 1983 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала гипноз как терапевтический метод.

- В конце, хотелось бы сказать о том, что сегодня общество страдает от множества проблем, и самая распространённая это алкоголизм, из-за которого страдают чаще всего близкие люди, семьи. Порой, это очень сложная ситуация, и возникает вопрос – можно ли вылечить от алкогольной зависимости без ведома пациента?

К сожалению, это не возможно. Для гипнотического кодирования от алкоголя согласие больного является обязательным условием. Ни один настоящий специалист не возьмется проводить лечение алкогольной зависимости при помощи гипноза, если на это не будет дано согласие пациентом. Применение данного лечения без ведома больного будет малоэффективным и даже просто невозможным.

- А если человек пришёл к вам самостоятельно?

Если ко мне пришёл пациент, который хочет улучшить свою жизнь, он, уже слышал, он знает, что на самом деле гипноз это эффективный метод кодирования, который помогает вам максимально безболезненно решить ваши проблемы.

Гипнотическое кодирование это безмедикаментозный способ блокировки алкогольной тяги, а значит щадящий – без нарушения биохимии организма. В России лечение алкоголизма гипнозом приобрело популярность еще в 19 веке, а первым это лечение изучил и применил ученый Бехтерев. Он доказал, что гипноз помогает не только вызвать отвращение к алкоголю, но и вылечивает человека на длительное время.

- С вашей помощью, Алексей Петрович, многие смогут изменить свою жизнь!

Это так, но также крайне важна поддержка родных и близких, друзей. Человек должен чувствовать внимание, заботу и любовь. Ему важно знать, что вы верите в него, что он способен исправиться и отказаться от алкоголя. Пациенту необходимо полностью изменить свой образ жизни, поменять круг общения, найти новые увлечения и занятия. Рекомендуется заняться спортом, йогой, медитацией для восстановления психического и физического здоровья. Нужно начать новую жизнь!

- Очень убедительно, Алексей Петрович, спасибо вам за обстоятельную беседу, нам осталось рассказать, как вас найти.

Я принимаю по предварительной записи, а записаться на приём можно по телефону: 085-1932050. Пожалуйста, не теряйтесь, если вам ответит мой автоответчик – скорее всего, я веду приём в этот момент. Просто оставьте ваше сообщение, и я обязательно перезвоню вам сразу же, как только освобожусь.

Вы можете оставить мне своё сообщение или задать вопрос также и на официальном сайте: www.hypnocoding.guru и я с вами свяжусь незамедлительно.

Клиника располагается по адресу: 31 Brews Hill, Navan, Co.Meath

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- Алексей Петрович, хотели ли бы вы что-то добавить от себя?

Уважаемые читатели, обращайтесь ко мне с различными вызовами судьбы, мы подберём ключик к задаче любой сложности, откроем дверь в ваше подсознание и вы начнёте новую жизнь, свободную от прежних проблем, жизнь здоровую, насыщенную и активную!

Важный момент – я работаю как с англоязычными, так и с русскоязычными пациентами, на моём сайте вы увидите страничку с услугами и ценами на двух языках, и тут я должен отметить, что соотечественникам, русскоязычным пациентам я предлагаю 25% скидку от официальной расценки вне всякой зависимости.

Врач Гипнотерапевт Иванов А.П.

Кодирование от курения, алкоголизма, излишнего веса. Лечение широкого спектра болезней и поведенческих проблем - тревога, стресс и страхи.

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Принимает в городе Navan Co.Meath

Телефон: 085-1932050