Знаменитая американская ясновидящая экстрасенс госпожа Надин в Дублине 27, 28 и 29 мая: Невозможное - Возможно

Каждый, кто встречается с этой красивой, умной, уверенной в себе женщиной, невольно задерживает на ней свой взгляд. Есть в ней что-то, что приковывает внимание, и это не случайно.

Надин - экстрасенс милостью Божьей, и начала свою практику еще в юности, поэтому ей накоплен огромный опыт.

Вопрос: Готовясь к этому интервью, я разговаривал с людьми, ожидавшими встречи с Вами не один час. Меня поразило, что сидя в очереди на прием, они говорили только о том, как они в Вас верят и готовы вручить в Ваши руки свою судьбу. Не могли бы Вы объяснить, почему страждущие со всей Германии так хотят встретиться с Вами? Что их к вам влечет?

Ответ: Думаю, поначалу это интерес к моей личности, но побывав у меня на приеме, они уже не могут меня забыть - так же как и я помню каждого из них. Эти люди получают от меня именно то, за чем приходят, и, естественно, что потом, когда в их жизни наступают невероятные изменения к лучшему, несут обо мне добрую весть.

Вопрос: Все мы читали и слышали о порче, о сглазе, о наговорах и проклятиях, о том, как под воздействием черной магии с людьми происходят страшные вещи. Неужели подобное возможно даже в цивилизованных странах?

Ответ: Это возможно в любой стране, потому что психология человека одинакова, и не имеет значения, где он живет - в Африке или в Европе: есть вещи, которые лежат за пределами нашего понимания. К сожалению, многие люди, переехавшие в вашу страну, притащили за собой шлейф различных негативных влияний. К счастью, на энергетическом уровне я это отчетливо вижу и хорошо знаю, как нейтрализовать зло.

Вопрос: Многие едут к вам, ожидая, что произойдет чудо: им кажется, что вы щелкнете пальцами, совершите какой-нибудь обряд или прочитаете заговор, и все их проблемы и неудачи тотчас же исчезнут. Так ли это?

Ответ: В некоторых случаях это возможно, но в принципе магия - это наука, не менее точная, чем математика. Если человек не выполняет всех моих рекомендаций, никакого чуда не произойдет. Иногда я работаю с человеком в течение месяца, иногда - полугода, и если он следует всем моим указаниям, -результат будет наилучшим.

Магическое воздействие - это движение навстречу друг другу. Исполняя обряды, я направляю человека на правильный путь, но идти по нему он должен сам. И если он думает, что мгновенно исцелится или избавится от своих проблем, ему не стоит ко мне приходить. Я не хочу иметь дела с теми, кто бездумно плывет по течению - каждый человек должен хотеть изменить свою судьбу и приложить к этому все необходимые усилия.

Для усиления действия магических ритуалов очень важно никогда не расставаться с талисманом, изготовленным мной для каждого конкретного человека по его индивидуальным потребностям и нуждам.

А теперь давайте вернемся к тем, кто ожидает чуда... Если человек, уверенный, что обречен провести остаток своей жизни в одиночестве, побывав у меня на приеме находит спутника жизни - разве это не чудо? Если муж возвращается к брошенной жене и ребенку - разве это не чудо? Если дети, попавшие в паутину сект, ставшие наркоманами или алкоголиками и забывшие своих родителей, возвращаются к нормальной жизни и превращаются в заботливых сыновей и дочерей - разве это не чудо? Конечно же, это чудо. Чудо и великая радость!

Вопрос: Госпожа Надин, о Вас идет слава, как о маге, применяющем уникальный ритуал, сделавший Вас необыкновенно популярной в Америке. Не могли бы Вы поделиться с нами этим секретом?

Ответ: К сожалению, суть некоторых магических ритуалов невозможно выразить словами. Единственный способ узнать, что представляет собой ритуал, о котором идет речь - это принять в нем участие. Я бы хотела подчеркнуть, что это необыкновенно сложный ритуал, который я применяю только в случае крайней необходимости. Он требует от меня огромных энергетических затрат и редчайших ингредиентов, которые очень сложно найти. Тем не менее, результаты, которых можно достичь с помощью именно этого ритуала, настолько ошеломляющи, что о нем ходят легенды. Наверное, поэтому я и стала так популярна в Америке.

Вопрос: А как можно понять, что на тебя наведена порча? Нередко человеку все время не везет, он постоянно болеет, все валится у него из рук, любые его начинания завершаются крахом и он начинает всерьез задумываться о том, чтобы свести счеты с жизнью. О таких людях говорят, что на них наведена порча ...

Ответ: Да, вы правы. Эти люди бродят по земле как тени. У них тусклые глаза, их лица безрадостны и печальны. С полуночи и до трех часов ночи они не могут уснуть, а если и засыпают, им снятся кошмары и сон их тягостен и не несет отдыха. Они живут в постоянном предчувствии беды. Они излучают негативную энергию, окружающие буквально задыхаются в их присутствии. Но нужно подчеркнуть, что сами эти люди ни в чем не виноваты. На них наведена порча их врагами и самим им с этим не справиться. Таких людей я определяю с первого взгляда. Они составляют львиную долю обращающихся ко мне за помощью.

Вел интервью Андрей Лисовский

В адрес госпожи Надин приходят тысячи благодарственных писем. Вот некоторые из них:

...рассказывает жительница Флориды, семья которой была спасена госпожой Надин от ужасной участи:

Буквально через месяц после того, как мы решили переехать во Флориду, нам удалось купить очень красивый участок у океана, на котором мы построили великолепный дом. С момента переезда в Америку (вначале мы поселились под Чикаго) наши дела шли необыкновенно хорошо. Муж и старший сын организовали бизнес, приносящий стабильный доход, дочь училась в школе на одни «А», все мы были здоровы и счастливы. Единственным, что нас не радовало, был чикагский климат, и поэтому мы мечтали, как только позволит материальное положение, переехать на юг.

Наконец наша мечта сбылась. Дом был построен за рекордно короткий срок, профессиональные садовники разбили вокруг дома очень красивый сад, все было декорировано и обставлено богато и со вкусом. И вот мы продали наш бизнес в Чикаго и переехали во Флориду. В первую же ночь я так и не смогла уснуть. Меня мучили какие-то неясные страхи, на душе было тоскливо и тревожно. Никогда раньше я не испытывала ничего подобного. Утром, за завтраком, муж (человек очень аккуратный и внимательный), неожиданно опрокинул на себя чашку с горячим кофе и сильно обжегся. Куда-то исчезла наша кошка, которую мы никогда не выпускали из дома. На следующую ночь я чувствовала себя еще хуже. Ожог мужа, хотя он и обработал его специальной мазью, загноился, и ему пришлось пойти к врачу.

Пятнадцатилетняя дочь, которая переехала вместе с нами и всегда была круглой отличницей, стала прогуливать школу, а однажды я почувствовала, что от нее пахнет спиртным. Но хуже всего было то, что у меня полностью опустились руки. Я не могла заставить себя встать с постели, перестала следить за собой, пища, которую я пыталась готовить, получалась несъедобной, никакой уборкой я больше не занималась.

Муж, который никогда в жизни не повышал на меня голоса, стал грубым и раздражительным, а однажды поднял руку на дочь. Я думаю, что с нами произошло бы что-нибудь ужасное, но, к счастью, в это время ко мне приехала моя чикагская подруга. Увидев, что происходит у нас в доме, она переполошилась, а потом стала меня расспрашивать. Какая-то сила буквально затыкала мне рот, но все же, мне удалось рассказать ей в общих чертах о том, что стало происходить с нами после переезда во Флориду. Подруга изумленно на меня посмотрела, а потом недоверчиво спросила: Так ты, что, не знала, что совсем рядом, в Майами живет госпожа Надин?

А кто это - Надин? - удивилась я. Ну, вот что, - сказала подруга, - сейчас я ей позвоню, и ты все узнаешь. Выслушав подругу, госпожа Надин сказала, что ситуация очень серьезная, и

предложила нам приехать как можно скорее. Не обращая внимания на мое сопротивление, подруга буквально силком усадила меня в машину, и мы тронулись в путь. Госпожа Надин приняла нас немедленно. Подробно расспросив меня о происходящем, госпожа Надин сказала, что сможет мне помочь, но ей нужно сначала кое-что уточнить, а для этого необходим особый ритуал, который она совершит в другой комнате. Минут через 15 госпожа Надин вернулась.

Знакомо ли вам слово Семинолы? - спросила госпожа Надин. Слово казалось нам знакомым, но ни я, ни моя подруга никак не могли вспомнить, что оно значит.

Семинолы, - улыбнулась госпожа Надин, - это индейское племя, жившее на территории Флориды, а ваш дом построен на месте, где когда-то был похоронен шаман, изгнанный за свои злодеяния из племени. Его дух не оставит вас в покое, если не провести специальные очистительные обряды.

Откровенно говоря, все это показалось мне каким-то бредом, но моя подруга, не дав мне сказать ни слова, спросила госпожу Надин, когда бы она могла провести эти обряды.

Немедленно, - сказала госпожа Надин— дело зашло слишком далеко, и мы не можем терять ни минуты.

Вскоре мы подъехали к нашему дому. Я с изумлением наблюдала, как меняется госпожа Надин. Чем ближе мы подъезжали, тем суровее и напряженное становилось ее лицо. Глаза потемнели, вокруг рта появились глубокие складки, на висках показался пот.

Мы вышли из машины. Не заходя в дом, госпожа Надин решительно направилась к клумбе.

Вот здесь он и был похоронен, - сказала она, высоко воздев руки. Воздух сгустился. Краски поблекли, утих шум прибоя, летевшая куда-то пчела застыла в воздухе.

Прикрыв глаза, госпожа Надин медленно двигалась вокруг клумбы...

Кажется, я потеряла сознание. Помню, как моя подруга пыталась влить мне в рот то ли воду, то ли что-то еще, но ярче всего я помню лицо госпожи Надин -постаревшее, невероятно усталое и, в то же время, бесконечно доброе и счастливое.

Ну вот и все, теперь у вас все будет в порядке, - сказала она.

И действительно, с этого момента все у нас было в порядке. Муж стал таким, каким он был всегда - заботливым, внимательным, любящим и родным. Дочь приносила из школы только «А» и возмущенно отказывалась, когда ей предлагали попробовать шампанское. Кошка, уютно свернувшись перед камином, тихо мяукала. Ну а я, я снова стала сама собой - в доме все сверкало, каждый день моих родных ждал вкусный обед, и я успевала переделать за день больше, чем могла совсем недавно сделать за неделю.

Спасибо Вам, госпожа Надин, спасибо Вам мой ангел-хранитель и да благословит Вас Господь!

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...Дорогая госпожа Надин! Хотел Вам сказать «спасибо», и не знаю, как. Простое "спасибо" в ответ на неоценимую помощь звучит неуместно.

Не знаю, поможет ли кому-то это письмо, потому что доверие к экстрасенсам сейчас сильно подорвано, очень уж много развелось шарлатанов и псевдомагов, которые сами себя расхваливают. Но все же скажу - госпожа Надин, поклон Вам земной!

Спасибо за помощь, за поддержку в трудное время, за терпение (лично я сам себя бы не вытерпел, за полезные советы. Если бы не вы, не знаю, как бы я пережил последний год, в дурку бы точно угодил...

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...Я долго думала перед тем, как обратиться за помощью к госпоже Надин, а потом все-таки решилась. И эта встреча меня приятно удивила... Я ожидала чего-то темного, черепов и костей, а попала к женщине, к которой почувствовала доверие с первых слов.

Говорила она немного, но по существу дела. И меня глубоко поразило, насколько четко она обрисовал мою ситуацию с мужем! Рассказала, почему это все происходит у нас.

Я до сих пор под впечатлением от этой беседы (даже заблудилась при выходе)...

Объяснения госпожи Надин и ее советы изменили полностью мой взгляд на вещи. А помощь, которую она мне оказала, похоже, уже начала приносить первые плоды. Так что теперь у меня появилась надежда на лучшее! А что еще нужно девушке, которая находится на грани нервного срыва?! Буду ждать дальнейших результатов.

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...Год назад в моей жизни как раз случился коллапс личного характера - муж загулял, да так, что подал на развод! Я в таком шоке была, что даже соображать нормально не могла, благо друзья и родственники поддержали. Друг мужа мне тогда сказал: Егора приворожили, сходи к кому-нибудь за помощью!" Да и сама я понимала, что неспроста муж так себя ведет... И я решила обратиться к госпоже Надин. Сейчас понимаю, насколько правильно я поступила. Госпожа Надин быстро мне помогла, сняла приворот с мужа, вернула любовь в нашу семью, защиту поставила - во многом мне помогла эта уникальная ясновидящая.

Я это все написала к тому, что помощь я получила действенную, поэтому если кто-то столкнулся с проблемами, которые не можете решить, не бойтесь, обращайтесь к экстрасенсу - ищите сердцем, жизнь сама подскажет вам, к кому пойти. Так было в моем случае. Желаю всем удачи и любви!

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.... Я нашла госпожу Надин в интернете. В общем, на тот момент меня интересовали привороты (грубо говоря)... ну либо хоть какое-то решение моей проблемы, о которой, думаю, рассказывать не стоит. Долго не решалась ей написать, но ситуация всё ухудшалась и я написала. Госпожа Надин попросила выслать ей мою фотографию и моего мужчины и имена. Через 2 дня прислала мне полнейшее описание нашей ситуации и даже про каждого отдельно, после чего уверенности у меня появилось побольше. В конце письма она написала, что бороться с такими вещами можно не только приворотами, а есть еще способы (не уверенна, что будет корректно их разглашать). В итоге всё оказалось не так страшно, как я понадумала себе. НО что самое главное, она мне помогла... действительно помогла. После чего по моему совету к ней обращалась моя подруга, но с денежным вопросом, но, если я не ошибаюсь, они обошлись амулетом каким-то. Кроме того, что важно, госпожа Надин - прекрасный психолог, что в моём случае было необходимо. Я сумела открыться и просто поговорить - стало легче! Я буду очень рада, если она еще кому-то поможет!

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...Я - хозяин автомастерской. Вроде, все шло нормально, а полгода назад столкнулся с серьезными проблемами. Сначала попал в аварию на собственном новеньком автомобиле, затем в мастерской ночью случился пожар (замкнуло проводку), еще через неделю сорвался крупный контракт, подвел партнер по бизнесу. Тогда я и задумался о том, что мне необходима помощь и поддержка. Обратился к госпоже Надин. Она подсказала, с кем стоит иметь дело, а кому нельзя доверять. Сделала талисман на удачу в делах. Сразу почувствовал себя легче. Изменения увидел где-то через месяц, как она и говорила. Дела наладились, открылись новые возможности, появились новые партнеры, увеличилось количество заказов. Сомневался сначала, потом перестал. Госпожа Надин действительно сильная, я сразу это почувствовал на первой же встрече. Она не только дает силы, но и предупреждает о возможной опасности.

Вы можете связаться с госпожой Надин посетив ее сайт www.nadinmedium.com или позвонив ей по телефону 001-954-668-6891

Госпожа Надин принимает в Дублине 27, 28, 29 мая

Телефоны для записи:

+353-877-216762 Дублин

+1-954-668-6891 США

Оставьте сообщение, и вам обязательно перезвонят!

nadinmedium.com