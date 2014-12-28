Есть Билет на Балет……

…Почему то вспомнились эти слова из песни, когда я приобрела билеты на новую супер-современную постановку балета Вероники Сардыко «Часовщик» премьера которой состоится 5 мая в дублинском театре «Олимпия».

Нет – конечно, же я не хочу хоть как то принизить всемирно известные классические балеты – но все же!!! Как же хочется чего-то концептуально нового, свежего! И вот, дорогие зрители и читатели, мы с вами дождались – «Часовщик» - это Премьера нового во всех смыслах балета. Но – чтобы не быть голословной – я пообщалась с создателем и главным хореографом (в одном лице) – Вероникой Сардыко и вот что она нам рассказала о себе и своем новом балете:

Я: Вероника, расскажите для начала о себе немножко?

В: Я, молодой хореограф из Латвии, я закончила Хореографическую и Музыкальную Академию в Латвии и получила степень Бакалавра по Танцу. В Латвии я работала как преподаватель классического танца и хореограф в балетной школе и в школе фигурного катания. Когда я приехала жить в Ирландию – в 2012 году – я, с поддержкой моих родных, открыла школу Танцев и Изобразительного искусства «MyArt», где и по сей день, я преподаю и являюсь главным хореографом. Школа успешно работает уже пятый год, мои ученики участвуют в различных концертах и мероприятиях, надеюсь вы видели нас на последней Масленице.

Я: Вероника – расскажите теперь об идеи вашего балета – с чего вы начали, о чем он?

В: У меня в школе очень много прекрасных, талантливых студентов и мне очень хотелось дать им шанс испробовать свои силы на профессиональной сцене, как танцорами так и актерами. Так ко мне и пришла идея создать свой балет…

История уже была в моей голове довольно долгое время, и я все ждала подходящего момента ее воплощения, у меня не было никого, кто подходил бы на главную роль. Но я дождалась этого момента, когда встретила Эрнеста (Ernest Ray), наш учитель поппинга из Литвы.

Сама история довольна типичная и популярная для нашего времени – своеобразная «Сказка о потерянном времени»! Мы проживаем нашу жизнь в суете большого города, теряем и убиваем время на разрешение нескончаемых проблем, а наша жизнь проходит и много прекрасных моментов останется не оцененными. У людей всегда же есть выбор: либо наслаждаться моментом – либо потерять его и свое спокойствие в суете и стрессе.

Главный герой – это Часовщик – уж он-то глубоко чувствует всю прелесть каждого момента и наслаждается им здесь и сейчас! Его жизнь осмысленна и самодостаточна! Он любит свою работу и по характеру он интроверт – ему нравится наблюдать за жизнью города, он пытается заставить людей осознать, что нужно ценить время и каждый момент своей жизни, а не тратить его на бессмысленное решение бессмысленных проблем!

Есть в этой сказке и злые духи, они как вирус, вылезают отовсюду и пытаются разрушить гармонию и мир. Они делают все возможное, чтобы отобрать у людей их ценности и уникальные моменты их жизни.

Репетируя этот балет и пытаясь нести на себе весь груз ответственности и организационных моментов – я и сама стала замечать, что иногда веду себя как герои моей сказки, которые тратят драгоценное время на не нужные вещи. Очень надеюсь, что работа над этим балетом поможет не только мне, но и всем людям, немножко задуматься о своей жизни и об уходящем времени и осознать, что нужно ценить каждый момент отведенный нам в этой жизни.

Я: Вероника, это звучит очень интересно – но есть ли у вашего балета изюминка? Чем удивлять будете?

В: О да, я очень надеюсь что моя задумка сработает – в этом балете я смешала несколько стилей танца: классический балет, современный танец, хип хоп и поппинг, брэйк -дэнс. Я работаю над созданием гармонии между ними и очень надеюсь, что моя задумка понравится зрителям. Я так благодарна моим танцорам, которые представят все эти стили танца – они очень талантливые, трудолюбивые и посвящают все свое время этому балету и многочасовым репетициям. Они приходят на репетиции почти каждый день, некоторые сразу после работы и тренируются в студии до поздней ночи.

Я: Расскажите немного о вашей команде?

В: Я очень рада, что у нас сложилась команда таких талантливых, уникальных людей. У нас более 20 танцоров, представляющих такие страны как: Ирландия, Россия, Испания, Литва, Польша, Франция, Австралия, Турция, Япония и Африка.

Я так же благодарна профессиональным танцорам – за их веру в меня и мой проект. Вот несколько из них: Hinata Yamagishi – красивая классическая танцовщица из Японии, Jacek Armstrong Snochowski – брэйк дэнс профессионал из Польши, Lisa Lesley Green – хип хоп танцовщица, Ирландия, Raziz Timinar - поппинг танцор из Франции и конечно же наш «Часовщик» - Ernest Ray – учитель поппинга из Литвы.

У меня есть так же отличные помощники – дизайн и постановка сценических декораций – яркая Майа Жукова, дизайнер костюмов – талантливая Марианна Рундина, видео - замечательный Слава Жуков, молодая и талантливая Женя Олейник – управление закулисной кухней.

Я: Большое спасибо, Вероника. Я уже жду не дождусь дня премьеры. Вы хотите что-нибудь еще сказать нашим читателям и потенциальным зрителям?

В: Я бы только хотела добавить, что весь состав балета работает на одном лишь энтузиазме и их работа пока не оплачивается. Я очень надеюсь, что наш балет будет иметь успех и все наши труды не будут напрасными, а будут вознаграждены, пусть хотя бы и аплодисментами наших зрителей.

Хочу всех читателей «Нашей Газеты» пригласить на нашу премьеру балета «Часовщик» («The Watchmaker”), который состоится в Пятницу 5 Мая 2017 в 19.30 в театре Олимпия на Дэйм стрит. Билеты можно приобрести в кассе театра Олимпия (box-office ph: 0818 719 330 or 01 679 3323) or Ticketmaster.ie

Очень надеюсь, что ваше время не будет потрачено зря и наш балет вам понравится. А так же сердечно желаю вам – наслаждайтесь каждым моментом вашей жизни!! До встречи. Ваша Вероника Сардыко

А беседовала с Вероникой, Елена Олейник. Я тоже очень надеюсь, на успех этого балета и с нетерпением жду премьеры – чего и вам желаю.

А у вас есть билет на балет????