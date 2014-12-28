Михаил Жванецкий: «Самое главное для меня это отношения между людьми»

Здравствуйте, Михаил Михайлович, вы первые выступили в Дублине в 2007 году, это было 10 лет назад в театре The Helix. В мае вы выступите в театре Олимпия.

Жванецкий на сцене театра Хеликс. Октябрь 2007 года.

Что ожидает дублинского зрителя во время встречи с Вами в 2017 году?

Я много выступаю, очень востребован, вот уже не помню ни фамилий, ни что я говорил. Но я приеду к Вам с совершенно новой программой. Новый репертуар. То выступление было 10 лет назад, многое изменилось. Я с этим репертуаром и в Лондоне выступал, и буду с немного другим вторым отделением выступать у вас. Я сам умираю от любопытства, что такое Дублин. Я забыл. Потому что сам Дублин-то я знаю, но надеюсь, что там публика будет не хуже, чем в Лондоне. Потому что в Лондоне у меня в мае прошлого года было что-то очень хорошее. Я суеверный человек, а вы меня подталкиваете, чтобы я что-то хорошее о себе говорил.

Кто сейчас слушает и читает Жванецкого?

В общем, скажу так: есть инженерно-технически сообразительные люди… Как мне говорил директор трубопрокатного завода в Челябинске: того, кто не понимает Жванецкого, я на работе не держу.

А как же тогда начальник транспортного цеха?

… у меня, говорит, с ним все равно не будет общего языка. А что касается начальника транспортного цеха, то аудитория инженерная скукожилась, сузилась, сейчас мы искусственным путем стараемся размножаться, государство призывает к беспорядочным связям, они хотят, чтобы появились новые люди взамен тех, которые уехали… Короче говоря, моя аудитория была из тех, кто уехал.

Вы много выступаете как в странах бывшего СССР, так и за границей. Какая публика принимает лучше, жители России и ближнего зарубежья или соотечественники в дальних странах?

Буду откровенным: за границей у меня успех больше гораздо.

Смогут ли зрители задавать вопросы на концерте, и как это можно будет сделать?

Если можно будет собрать записки и передать мне на сцену – пожалуйста. Только главное, чтобы я не очень низко нагибался. На записки я, конечно, буду отвечать. Но в основном все-таки у меня подготовлена программа. Я же не хочу жертвовать успехом.

Михаил Михайлович, вы работаете в телевизионном проекте «Дежурный по стране».

Если бы вы стали «Дежурным по Ирландии», какие обязанности вы бы предпочли выполнять?

Если бы я был дежурным по Ирландии, я бы нашел что говорить. Я же не занимаюсь внешней политикой. Я говорю о внутренних делах как «Дежурный по стране». Это раз, во вторых – самое главное для меня, это отношения между людьми. То есть я все время с публикой в контакте, поэтому для меня ничего нового не будет. Я знаю, что я говорю, это мой репертуар. Поэтому будем надеятся, что он так же будет приниматься в Дублине, как и в других европейских городах. У меня Женева, Лондон, Париж, Цюрих. Конечно, Израиль целиком и полностью, вдоль и поперек – это наша страна. Ну и поэтому я уже знаю. Уверенность возникает минут через 15. Я называю это концерт, хотя мне говорят, что вы называете это концерт, но тем не менее. Еще Райкин мне говорил – Ты должен выступать, у тебя есть способность говорить свои тексты со сцены. А сейчас уже укрепился в этом актерском ремесле.

Михаил Михайлович и организаторы концерта в Дублине, в 2007 году, в грузинском ресторане "Никола" (Дублин)

Раньше в Советское время вы умели перейти от жизненных вещей к политике. Приятнее отвечать о жизни или о политике?

Мне больше нравится тема взаимоотношений между людьми, современные отношения между людьми в чем-то опустившиеся, в чем-то более поднявшиеся. Мне кажется, что наши дети, конечно, лучше нас, умнее продвинутее. Они - это то, что сейчас, а мы – то, что было.

Мой сын умеет обращаться с современной техникой, знает социальные сети. Это его мир.

Мой мир не такой безмолвный, мой мир говорящий, он читает. Он из будущего, я из прошлого. Посмотрим, кто несет в себе больше. Моя память в глазах, а не в кармане, она не безмолвная, она заполняет меня, она что-то производит в моем лице, в моих глазах, текстах, которые я пишу, в словах, которые я говорю. Так что я думаю, богатство внутреннее нам присуще в больше степени.

В свое время вы сформулировали два основных закона социалистической экономики, когда государство говорит: «Я ваше, я советское», а народ откручивает, отвинчивает, отламывает..

… Да, да! Преданно глядя в глаза государству…

И второй закон: первое - что не прибито, не приварено, должно быть забрано, а второй закон, если что вдруг не прибито и не приварено – смотри пункт первый. Так какие пару основных законов текущей жизни в постсоветском пространстве вы могли бы назвать?

Я бы так сказал: нет того, чего мы хотим, есть то, к чему мы можем приспособиться!

Последний вопрос: как здоровье?

Ну, как здоровье? Пока ничего, тьфу-тьфу-тьфу… Надеюсь, увидимся. С большим любопытством еду в город Дублин, надеюсь себя показать и вас рассмотреть…

Спасибо большое, будем ждать встречи!

Всего доброго, спасибо.

Билеты на концерт в Дублине http://bit.ly/dublin-2fSIwpI

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