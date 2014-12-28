Балет «Часовщик» сцене Олимпии – восхитил зрителей

Смешение современного танца, поппинга, брейк-данса с классическим балетом, завораживающая музыка и впечатляющее световое оформление – это новое шоу «Часовщик».

Мы пообщались с создателем и главным хореографом постановки Вероникой Сардыко.

Вероника, расскажите о себе?

Я, молодой хореограф из Латвии, я закончила Хореографическую и Музыкальную Академию в Латвии и получила степень Бакалавра по Танцу. В Латвии я работала как преподаватель классического танца и хореограф в балетной школе и в школе фигурного катания. Когда я приехала в Ирландию в 2012 году, с поддержкой моих родных, открыла школу Танцев и Изобразительного искусства «MyArt». Это творческая школа-студия для любителей танца и изобразительного искусства, где занимаются дети с 4 лет, подростки и взрослые. Школа успешно работает уже пятый год, мои ученики участвуют в различных концертах и мероприятиях. Нашей доброй традицией стало участие в концертах и фестивалях. Мы стали призерами фестиваля «Дружная планета» и выступали на «Фестивале Русской культуры в Дублине». Наши ежегодные отчетные концерты проходят в Smock Alley Theatre, старейшем театре Дублина. Работы наших художников, детей и взрослых, а также фрагменты выступлений можно видеть на нашей страничке: www.myartdublin.com.

Вероника – расскажите теперь об идее вашего балета – с чего вы начали, о чем он?

У меня в школе очень много прекрасных, талантливых студентов и мне очень хотелось дать им шанс испробовать свои силы на профессиональной сцене, как танцорами, так и актерами. Идея балета была в моей голове довольно долгое время, и я все ждала подходящего момента ее воплощения. Необходимо было реализовать себя в качестве хореографа. Прорывом стала встреча с Эрнестом Путелисом (ErnBotTik), танцором поппинга из Литвы. Меня впечатлила его манера танца. Он фантастически исполняет движения робота, иногда не моргая по 2 минуты.

Я подбирала музыку различных современных композиторов так, чтобы получилась общая композиция. Мы связывались с авторами и получали разрешение на использование произведений. В этом балете я смешала несколько стилей танца: классический балет, современный танец, хип хоп и поппинг, брэйк –дэнс.

Сама история – своеобразная «Сказка о потерянном времени»! Мы проживаем нашу жизнь в суете большого города, теряем и убиваем время на разрешение нескончаемых проблем, а наша жизнь проходит и много прекрасных моментов останется не оцененными. У людей всегда есть выбор: либо наслаждаться моментом – либо потерять его и свое спокойствие в суете и стрессе.

Главный герой – это Часовщик – он глубоко чувствует всю прелесть каждого момента и наслаждается им здесь и сейчас! Его жизнь осмысленна и самодостаточна! Он любит свою работу, и интроверт по характеру – ему нравится наблюдать за жизнью города, он пытается заставить людей осознать, что нужно ценить время и каждый момент своей жизни, а не тратить его на бессмысленное решение бессмысленных проблем!

Есть в этой сказке и злые духи, они как вирус, вылезают отовсюду и пытаются разрушить гармонию и мир. Они делают все возможное, чтобы отобрать у людей их ценности и уникальные моменты их жизни.

Репетируя этот балет и пытаясь нести на себе весь груз ответственности и организационных моментов – я и сама стала замечать, что иногда веду себя как герои моей сказки, которые тратят драгоценное время на не нужные вещи. Очень надеюсь, что работа над этим балетом поможет не только мне, но и всем людям, немножко задуматься о своей жизни и об уходящем времени и осознать, что нужно ценить каждый момент отведенный нам в этой жизни.

Наши танцоры очень талантливые, трудолюбивые и посвящают все свое время этому балету и многочасовым репетициям.

Расскажите немного о вашей команде?

Я очень рада, что у нас сложилась команда талантливых и уникальных людей. У нас более 20 танцоров, представляющих: Ирландию, Россию, Испанию, Литву, Польшу, Францию, Австралию, Турцию, Японию и Африку.

Я благодарна танцорам – за их веру в меня и мой проект. Вот несколько из них: Hinata Yamagishi – красивая классическая танцовщица из Японии, Jacek Snochowski – брэйк дэнс профессионал из Польши, Lisa Green – хип хоп танцовщица, Ирландия, Aziz Timinar - поппинг танцор из Франции и конечно же наш «Часовщик» - Ernest Putelis из Литвы.

Кстати, многие роли мне пришлось расписывать роли под исполнителей. Так в сценарии был мальчик, который тратил свое время на компьютерные игры, но исполнитель этой роли не смог выступить, а найти замену мы не смогли. В результате появился образ клубного юноши, с которой замечательно справился другой танцор.

У меня есть так же отличные помощники – дизайн и постановка сценических декораций – яркая Майа Жукова, дизайнер костюмов – талантливая Марианна Рундина, видео - замечательный Слава Жуков, молодая и талантливая Женя Олейник – управление закулисной кухней.

Весь состав балета работает на одном лишь энтузиазме и их работа пока не оплачивается.

Стоит отметить, что балет был с восторгом воспринят дублинским зрителем, а что в творческих планах.

Я хочу показать Часовщика в своей родной Латвии на фестивале театров. Пока на премьеру в «Олимпии» потрачены все финансовые ресурсы, но мы активно ищем промоутера, который поможет показать наш балет на большой сцене в других городах Ирландии, а возможно и в столицах Европы и США. После латвийской премьеры есть надежда на участие в чеховском театральном фестивале в Москве.

А еще я хочу написать либретто для самых маленьких учеников школы «MyArt»

С Вероникой беседовали, Елена Олейник и Сергей Тарутин.

Фото: Иван Русс и Ольга Климович

MyArt School of Dance and Art, City House, Newmarket, Dublin 8.

Наше подробное расписание можно найти на нашей электронной страничке: www.myartdublin.com. Там же можно записаться в нашу школу.

Телефон школы: 0877099401

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Фотографии с репитиции балета. Фото: Иван Русс

































































































http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/2014-12-28-16-59-55/9923-balet-chasovshchik-stsene-olimpii-voskhitil-zritelej#sigFreeIdd22c6b3770 View the embedded image gallery online at:

Фотграфии с Премьеры в театре Олимпия. Фото: Иван Русс и Ольга Климович