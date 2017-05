Ирландское кантри с русским акцентом

15 лет назад Лариса оставила шумную Москву и поселилась на ферме в Ирландии.

Она окончила Уфимское училище искусств и Санкт-Петербургский институт культуры по специальности дирижер академического хора. За плечами Ларисы большой сценический опыт, в ее родной Башкирии и в Москве, где она выступала в качестве автора-исполнителя и генерального менеджера Татарского Культурного центра.

Мы писали на страницах «Нашей газеты» об участии Ларисы в конкурсе русской песни в Лондоне, 5 лет назад, где она завоевала приз за исполнение русского романса.

Как же произошла реинкарнация русского романса в ирландское кантри?

«В Лондоне я пела романсы и заняла 3-е место. Вне конкурса мне разрешили спеть свои песни, и публика их очень хорошо приняла» - говорит Лариса. Тогда и родилась идея продолжать писать самой, но уже на английском языке. Дочь Ларисы помогла перевести несколько ранних песен. Автор рассчитывала, что ее произведения понравятся ирландским исполнителям, и они возьмут их в свою программу.

«Тогда я не думала, что с моим русским акцентом я смогу петь профессионально на английском» - рассказывает певица. Англоязычные версии песен Ларисы были показаны продюсеру из Sony music, они как раз тогда искали таланты, а он познакомил ее со студией звукозаписи в Дублине, где были записаны первые профессиональные «демо».

«Как только начали записывать – «Остапа понесло». Из меня поперла музыка, и я стала сочинять. Сначала мы записали три песни, потом 6 месяцев я сочиняла, и сочиняла, и в 2014 родился мой первый альбом. Я окончательно решила стать исполнительницей своих песен. Меня никто не знал, и было решено продвигать себя он-лайн. Я посетила курсы маркетинга в социальных сетях на ярмарке MIDEM (The international B2B music market) и запустила каналы на Youtube, Facebook, Twitter и Instagramm. Моя компания на Facebook была очень удачной, началось живое общение со слушателем, и я обнаружила, что песни нравятся любителям кантри.

В конце 2015 мне написал автор песен кантри-стиля BG Pollock из Белфаста. Столица Северной Ирландии – это центр кантри музыки на острове. Он предложил мне спеть его песню. Неожиданно, запись песни БиДжея оказалась удачной. Мой муж, фермер и любитель кантри сказал – «Эта песня - самое лучшее, что я слышал!». Кантри стало моим новым стилем и эту музыку можно петь всю жизнь. В Ирландии есть даже 80-летние звезды кантри! Песня БиДжея «Only a woman like you» вошла в топ 100 самых скачиваемых iTunes синглов в первую неделю со дня выпуска. Потом этот сингл и все последующии с нового альбома стали крутить на многих национальных радиостанциях. А я продолжала писать в том же стиле, и появилась заглавная композиция нового альбома «God Loves A Trier» - рассказывает Лариса.

Позже песни певицы Larissa Tormey (Торми – фамилия мужа) попали на радиостанции в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В Ирландии «кантри с русским акцентом» постоянно крутят в самых популярных радио программах.

«Денег это конечно, пока не приносит, но закон рекламы – «Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя». Из-за песен на радио у меня появилось много контактов.

«Тусовка» кантри музыкантов - это очень узкий и ограниченный круг, куда в Ирландии пробиться трудно, а для русской исполнительницы малореально. Я просто об этом старалась не думать, продвигала себя в сети. Придумала фразу: «Be that good that they can’t ignore you» (Будь настолько хороша, чтобы они не могли тебя игнорировать). То есть, если я предоставляю качественный продукт, люди не смогут меня не заметить, что в итоге и получилось.

Здесь, в Ирландии, есть очень много популярных видео программ, «Keep it country TV» - целый ТВ канал кантри. Самое популярное шоу на этом канале - «Hot country TV». С первой кантри песней меня пригласили на интервью и показали первое видео, с тех пор это шоу показывает каждую мою новую песню. А в этом году, после выпуска альбома, это шоу пригласило меня открывать одно из самых популярных событий в ирландской кантри музыки - «Country TV Music Awards 2017» и есть надежда, что я буду номинированна на премию в 2018м году.

Было очень интересно быть частью очень традиционного ирландского концерта и петь наряду с самыми большими звездами ирландского кантри. Я понравилась зрителям, что самое главное. Небольшой иностранный акцент, как говорят мои зрители, только придает мне незабываемый шарм! В каждой ирландской провинции есть свой акцент. Есть такая шутка: «Не говорите ирландцу об акценте, он есть только в соседней деревне!». Да, и к тому же мой «русский» в пении стал малозаметен» - делится Лариса с читателями «Нашей газеты».

Сейчас в Ирландии - бум кантри музыки. Лариса Торми попала в волну, и ее русский акцент оказался – «фишкой», такого у местных исполнителей точно нет. Если ее песнию показывают по ТВ или крутят по радио, она запоминается в череде звезд «Кантри-мьюзик».

Свой второй альбом она посвятила памяти своей ушедшей мамы, которая была замечательным поэтом и всячески поддерживала Ларису на ее творческом пути.

В песнях в стиле «современное кантри» Лариса черпает вдохновение из традиционной ирландской музыки, ирландской природы, а главное, из общения с людьми, живущими в сельской Ирландии - веселыми, добрыми и обожающими природу животных и музыку.

Как результат - альбом дает очень позитивный настрой и показывает всестороннюю музыкальность автора. Лариса умело сочетает нотки фольклора, госпела, классики, поп музыки и внесла в песни славянские ноты.

Дебютный альбом «Perfect As I Am» записанный в 2014 году, сильно контрастирует с ее новой работой. В то время как первый альбом был наполнен драматическими мелодиями и прозван критиками «Песни одинокой женщины», то новый альбом полон задорных позитивных наполненных юмором мелодий и лирических фольклорных песен о счастливой любви.

Заглавный трек нового альбома «God Loves A Trier»- автобиографическая песня. Описывая свои давние стремления и мечты петь и писать музыку, с выпуском этого альбома, Лариса исполняет свои желания.

Одна из запоминающихся композиций альбома - «Two Fires» - оптимистичный трек с ирландским джайвом, под которым можно петь, танцевать и смеяться!

Альбом включает в себя композиции, созданные в сотрудничестве с известной гитаристкой из Великобритани Sarah Jory, автором песен из Белфаста BG Pollock и одним из лучших кантри гитаристов Нашвилла (USA) Daniel Parks. Продюсировал альбом Pete Ware который является продюсером всемирно известного британского певца Charlie Landsborough.

Новый альбом можно купить на вебсайте Ларисы www.larissatormey.com или загрузить на ITunes или Spotify.

Фото: Иван Русс