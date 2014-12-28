БИ2: Любите друг друга, и в вашей жизни будет счастье!

Заполненный до отказа зал популярного клуба The Wright Venue вместе с музыкантами из Белоруссии пел «Варвару» и «Полковника». Лева и Шура исполнили несколько песен из нового альбома «Горизонт событий». Его выход намечен на сентябрь.

Будущие основатели группы Би-2 - Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) — познакомились в 1985 году в минской детской театральной студии «Ронд» и решили делать постановки в духе театра абсурда. В 1988м Шура и музыканты группы «Шанс» организовали коллектив под названием «Братья по оружию». После неудачного выступления на одном из Бобруйских рок-фестивалей музыканты решили сделать паузу, но уже в августе 1989 года была создана новая группа, получившая современное название: «Би-2». Тогда же по инициативе Би-2 был организован Бобруйский рок-клуб. В 1989 - 1990 годах Би-2 в домашних студиях Минска записали свой дебютный магнитоальбом «Изменники Родины», а также объездили с концертами всю Белоруссию. Но альбом так и не был издан, а группа, прекратила своё существование: в 1991 году Шура, а годом позже и Лёва переезжают в Израиль.

Там Шура и Лёва первое время работали охранниками на стройке. Но вскоре у группы Би-2 появляются новые песни и выступления, на фестивалях и клубных площадках. В тот период были написаны и песни, что позднее войдут в официальные номерные альбомы группы - будущий хит «Варвара» и не менее известная песня «С тобой». В 1992 году Би-2 занимают первое место на Иерусалимском рок-фестивале, а в 1993 году получают приз зрительских симпатий на одном из русскоязычных рок-форумов.

В 1993 году Шура уезжает в Австралию к родственникам, а Лёва служит в израильской армии. Однако музыкальная деятельность Би-2 на этом не закончилась: Шура и Лёва создавали песни, общаясь по телефону, а также с помощью аудиописем.

Известность к Би-2 приходит после появления их звуковой дорожки к фильму «Брат 2» Алексея Балабанова. Они становятся постоянными участниками рок-фестивалей и много гастролируют в России, странах СНГ и за рубежом. Вообще Би-2- одна из самых востребованных в российском кино групп. Они снимались и записывали звуковые дорожки с «Квартетом И» в фильмах «День выборов» и «О чем говорят мужчины», Алексея Балабанова «Война» и «Сестры» и еще более чем 20 картинах.

После выступления на сцене The Wright Venue корреспондент «Нашей газеты» встретился с музыкантами.

Вы впервые в Ирландии?

Выступаем да, но вообще мы и раньше бывали здесь. Мы приезжали в Дублин на концерт Radiohead, кажется, это было году в 2009-м.

Что успели посмотреть, какие впечатления от страны?

Шура БИ2: «В этот раз пока ничего не удалось посмотреть, но вот когда были в 2009 году, я жил в Дублине пару дней, поэтому смог погулять, посмотреть город. А в этот раз я прилетел прямо накануне концерта. Поэтому видел, по сути, только площадку и аэропорт».

Кто вас лучше принимает, российская публика или иностранные зрители?

Абсолютно одинаково! Очень хорошо везде принимают — все песни знают, подпевают. Сейчас благодаря передовым технологиям намного проще быстро найти новые песни. Трек выходит, а на следующий день его уже наизусть знают поклонники в любом городе мира. Поэтому и на концертах везде отлично принимают и хиты, и новинки.

Вы сами прошли опыт иммиграции. Что для вас – решение о переезде на жительство в другую страну. Трудно ли было интегрироваться в израильское, австралийское общество?

Понимаете, когда тебе 20 лет, даже 21-22, это не очень сложно. Возможно, когда такое решение принимается зрелыми людьми, после сорока, это уже сложнее. Хотя все зависит от конкретного человека.

Что подвигло на ре-иммиграцию, трудно ли было возвращаться?

Мы занимались при этом любимым делом, именно поэтому и приехали — чтобы продолжать заниматься любимым делом. Поэтому нет, решиться на это было совсем не трудно.

В то время, когда в России рождался русский рок в 90е годы, вы жили в Израиле и Австралии, трудно ли было занять свою нишу?

Ну, говоря про русский рок, надо сказать, что все это чуть раньше начиналось, большой подъем был в 80-х. А что касается нас, не могу сказать, что это было трудно, как-то все само собой произошло, нашлось наше место.

Кто-то говорит, что ваша музыка похожа на техно стиль Depeche Mode, а кто на самом деле оказал влияние на творчество?

Отчасти, конечно, и Depeche Mode, и The Cure, и Joy Division, и Sisters of Mercy, и все лучшее из 80-х.

Вы часто исполняете свои и чужие композиции с другими исполнителями, а с кем из ирландцев вы хотели бы вместе выйти на сцену?

Будет тривиально сказать: «с группой U2». Может быть, еще с Damien Rice, хороший исполнитель. С Sinead O`Connor тоже.

Есть мнение, что российский зритель впервые услышал вас в фильме Брат-2, а какой фильм с й звуковой дорожкой БИ2 нравится вам?

Шура БИ2: «Это не к нам вопрос. Нам все фильмы нравятся».

В 2017 году выходит ваш новый альбом «Горизонт событий», клип на песню «Летчик» уже доступен в сети. Что нового будет в этом сборнике, чем он отличается от других работ группы?

Дождитесь сентября и все услышите сами! Некоторые песни из «Горизонта событий» вы, кстати, уже слышали. Например, «Лайки» или новый трек «Лётчик» - один из самых важных на пластинке. Он всему альбому задает настроение, и по звучанию, и по внутреннему содержанию. Всего в альбоме будет 11 новых песен и 5 бонусов. Так что ждите! Я думаю, эта пластинка вас удивит, в хорошем смысле.

Ваши пожелания русским ирландцам:

Любите друг друга, и в вашей жизни будет счастье! А также работайте, работайте, работайте и работайте! (смеется)

Фото: Ирина Василевича и Liutas Pictures

Видео: Елена Аллилуева