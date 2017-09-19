Молодой литовец трагически погиб из-за чувства вины…

Не справившись с чувством вины и ответственностью, юноша покончил с собой, пишет газета «Lietuvis».
Безвременная трагическая кончина юноши не оставила равнодушными общину Муллингара. Начата компания по сбору средств семье для организации похорон.
Пожертвования принимаются в магазине LITUANICA в Муллингаре или переводом на счет:
ULSTER BANK Mullingar, Account name: Dainora Gusciuviene, IBAN IE55ULSB98613011011536 (BIC: ULSBIE2D).
В литовской газете появился некролог посвященный Риласу:
Ушел оставив свои мечты, бога и дом ...
Глубоко, глубоко в сердце поселилась боль
Которая не даст забыть
Что больше никогда Ты не вернешься ...
Дорога длинная ждала Тебя
Но Ты ушел так быстро...
Кто сейчас утешит родителей и ответит почему?
Приносим свои соболезнования родителям и близким.