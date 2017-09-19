Молодой литовец трагически погиб из-за чувства вины…

Ридас Гусчаус (21год) из Муллингара стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребенок.

Не справившись с чувством вины и ответственностью, юноша покончил с собой, пишет газета «Lietuvis».

Безвременная трагическая кончина юноши не оставила равнодушными общину Муллингара. Начата компания по сбору средств семье для организации похорон.

Пожертвования принимаются в магазине LITUANICA в Муллингаре или переводом на счет:

ULSTER BANK Mullingar, Account name: Dainora Gusciuviene, IBAN IE55ULSB98613011011536 (BIC: ULSBIE2D).

В литовской газете появился некролог посвященный Риласу:

Ушел оставив свои мечты, бога и дом ...

Глубоко, глубоко в сердце поселилась боль

Которая не даст забыть

Что больше никогда Ты не вернешься ...

Дорога длинная ждала Тебя

Но Ты ушел так быстро...

Кто сейчас утешит родителей и ответит почему?

Приносим свои соболезнования родителям и близким.