Викинги уважали ирландское пиво и построили Корк

Прекрасно сохранившийся деревянный меч из тиса в стиле времен Рингерика с богатой инкрустацией и тонкой резной работой датировали XI веком, нашли на территории старой пивоварни Beamish and Crawford в Корке.

Ученые считают, что тогда в этом месте недалеко от современной South Main Street находились 19 строений скандинавов.

До недавнего времени считалось, что влияние викингов распространялось только на современный Дублин и Ватерфорд, теперь история создания Корка может быть пересмотрена.

Археологи предполагают, что такие деревянные мечи делали для женщин, и он использовался в ткацком производстве для подбора нитей и формирования рисунка. То, что предмет богато украшен резьбой, свидетельствует о том, что викинги эстетически относились к каждому утилитарному предмету.

Раскопки ведутся на территории, которая планируется под застройку развлекательного центра на 6000 мест. Проект финансируется совместно застройщиком BAM Ireland и городским советом Корка. В связи с новыми археологическими находками, сроки начала строительства пока не определены, но городские власти уже заявили о намерении организовать выставку артефактов времен Викингов найденных на площадке.