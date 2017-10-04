На Аранских островах обнаружено тело русского рыбака

Полиция Ирландии обнаружила на побережье Аранских островов тело 45-летнего Андрея Мальцева, который пропал около двух недель назад.

Андрей работал в Лимерике и 16 сентября с друзьями выехал на рыбалку в район Дунбека, где его последний раз видели живым.

После его пропажи военно-морские силы страны и Garda организовали поисковую операцию, которая не увенчалась успехом.

Позже к поискам русского присоединились добровольцы из Kilkee, Doolin, Kilalloe и Ballybunion.

Несколько раз на поиски вылетал спасательный вертолет, все усилия оказались тщетными.

Тело рыбака было обнаружено в прибрежной зоне острова Инишмен, относящегося к Аранскому архипелагу в 40 километрах от места, где его последний раз видели живым.