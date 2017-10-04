Russian Ireland

Switch to desktop

На Аранских островах обнаружено тело русского рыбака

На Аранских островах обнаружено тело русского рыбака

Полиция Ирландии обнаружила на побережье Аранских островов тело 45-летнего Андрея Мальцева, который пропал около двух недель назад.

Андрей работал в Лимерике и 16 сентября с друзьями выехал на рыбалку в район Дунбека, где его последний раз видели живым.

AAsSo2q.img

После его пропажи военно-морские силы страны и Garda организовали поисковую операцию, которая не увенчалась успехом.

Позже к поискам русского присоединились добровольцы из Kilkee, Doolin, Kilalloe и Ballybunion.

Несколько раз на поиски вылетал спасательный вертолет, все усилия оказались тщетными.

Тело рыбака было обнаружено в прибрежной зоне острова Инишмен, относящегося к Аранскому архипелагу в 40 километрах от места, где его последний раз видели живым.

Прочитано 29 раз
Опубликовано в Происшествия
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Викинги уважали ирландское пиво и построили Корк

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version