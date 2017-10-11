Оператор Eir оштрафован за обман клиентов

Штраф наложен за нарушение закона «О правилах предоставления услуг связи» (Communications Regulation Act 2002). В частности, оператор многократно манипулировал со счетами клиентов, пишет Independent.ie.

Суд рассматривал жалобы пяти человек, которые пожаловались регулятору ComReg после того, как отдел обслуживания клиентов Eircom не смог решить вопрос с неправильно выставленными счетами. Ранее, компания дважды штрафовалась за аналогичные нарушения, в 2015 году на €21000 и в марте этого года на €16500.

Компания, так же вернула деньги клиентам за слишком большие счета.

Адвокат, который в суде выступал защитником Eircom, заявил, что компания внедрила новую систему расчетов и количество жалоб сократилось с 1000 до 300 в месяц.

Недавно Eir приобрел сотового оператора Meteor