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О погоде: шторм Каролина и заморозки

О погоде: шторм Каролина и заморозки

Метеорологическая служба Ирландии объявила штормовое предупреждение и похолодание.

В среду 6 декабря шторм Каролина накроет западные графства острова: Донегал, Голвей, Летрим, Мэйо, Слайго и Керри.

Ожидается сильный ветер до 50-65 км.ч с порывами до 90-110 км.ч на фоне резкого понижения температуры (ночью до -4С) возможны снегопады и гололед.

Управление безопасности движения (RSA) просит участников дорожного движения быть максимально внимательными на дорогах, а по возможности вообще отказаться от поездки.

Понижение температуры будет наблюдаться на всей территории острова до пятницы 8 декабря.

Информация от RSA

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Опубликовано в Происшествия
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