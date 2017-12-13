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Пилоты Ryanair бастуют 20 декабря 2017 года.

Пилоты Ryanair бастуют 20 декабря 2017 года.

Капитаны воздушных судов, принадлежащих ирландской бюджетной авиакомпании, базирующихся в Дублине объявили о забастовке, которая состоится за 5 дней до Рождества.

Конечно, данная забастовка больше всего отразится на клиентах Ryanair. Ведь многие купили билеты, дабы провести рождественские праздники с семьёй или просто отдохнуть.
Ryanair предупреждает, что в день забастовки многие рейсы могут быть задержаны или отменены. На данный момент также неизвестно как информация о забастовке повлияет на расписание вылетов.

На прошлой неделе около 80 пилотов проголосовали за забастовку  с требованием обеспечить пилотам компании равные права по всей Европе. По мнению профсоюза пилотов, который инициировал забастовку, Ryanair является единственной авиакомпанией, которая отказывается от прямых переговоров с European Employee Representative Council (EERC) - единственным независимым советом, представляющим интересы своих пилотов.

Ryanair отказывается признать права EERC или IALPA (Ирландским профсоюзом пилотов) и настаивает на том, что любое обсуждение заработной платы и условий работы должно проводиться только в компании с участием представителей работодателя.

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Опубликовано в Происшествия
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