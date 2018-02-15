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В Феникс парке идет отстрел оленей

В Феникс парке идет отстрел оленей

Охотник, нанятый городским советом Дублина, за 2 года убил более 200 оленей.

За туши животных, проданных поставщикам мяса, была выручена сумма в €19488.

В общей сложности, в ходе двух выбраковок в 2016 и 2017 годах, были убиты 203 оленя. За тот же период, в результате ДТП и стихийных бедствий погибло еще 57 животных. 
Представитель Управлением общественных работ (OPW) отметил - в ходе отстрела Феникс-парк оставался открытым для публики, были приняты меры обеспечивающие безопасность людей и других животных. Отстрел осуществлял профессиональный снайпер из графства Виклоу. Подобная практика отстрела является вынужденной мерой. Избыточное поголовье оленей может привести к увеличению числа ДТП и риску распространения заболеваний, переносчиками которых являются олени. Сообщает www.thejournal.ie

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Опубликовано в Происшествия
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"Наша газета"

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