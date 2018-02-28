Новости ирландского апокалипсиса

В результате наступления на остров «Чудовища с Востока» и «Эммы» с юга в стране случился коллапс.

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В Ирландии появились хлебдиллеры

Райнаир объявил об отмене всех рейсов в среду 28 марта, отменены многие рейсы в четверг и пятницу. Проверяйте полеты перед поездкой в аэропорт.

440 flights in and out of @DublinAirport cancelled since 0730hrs today pic.twitter.com/FtusLVrSwq — Philip Bromwell (@philipbromwell) February 28, 2018

В Ирландии отменены автобусные маршруты. Последний автобус в Дублине отправится в маршрут 28 февраля в 19.00, после этого Dublin Bus не будет ходить в четверг, 1 марта и возможно в пятницу 2 марта.

Школы будут закрыты до пятницы 2 марта.

Городской трамвай Дублина LUAS будет работать, но перерывы между трамваями составят 30 минут и скорее всего последний вагон отправится в четверг в 17.00

В четверг после полудня навстречу с Beast from East, который засыпал Ирландию снегом придет шторм Эмма.

Правительство просит жителей страны с вечера четверга до полудня не покидать дома.

Метеорологическая служба страны Met Eirrean и служба безопасности движения ввели максимальный «Красный» уровень угрозы.

Ожидается, что Эмма принесет осадки в виде снега и в некоторых местах покров составит 25 см.

Обновления о непогоде в реальном времени

https://www.rte.ie/news/2018/0228/944083-tracker-weather-snow/