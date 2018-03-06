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Похолодание оставило 1.2 миллиона домов в Ирландии без водоснабжения

Похолодание оставило 1.2 миллиона домов в Ирландии без водоснабжения

Почти четверть населения острова будут испытывать трудности с водоснабжением еще недели.

В результате холодов и многочисленных прорывов водопроводных труб запасы питьевой воды истощены.

Водоснабжение ограничено в графствах Мит, Килдэр, Виклоу и Дублин.

Не получают в достаточном объеме воду еще 33500 потребителей в других районах страны.

Во многих районах Дублина воду отключают с 7 вечера до 7 утра. Это ограничение вступило в силу в понедельник 5 марта. Одновременно снижено давление в водопроводной сети. Особенно пострадали районы, находящиеся на возвышенностях и верхние этажи в многоэтажных домах. В Большом Дублине нет воды в районах Каррикмайнс и Баллбригган.

17500 домов в Вексфорде получают воду по ограниченной схеме, нет воды в 2000 домах в Корке, 12250 в Типперари и 2000 в Лимерике.

Власти призывают жителей беречь воду, пока запасы будут восстановлены, а протечки ликвидированы.

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Опубликовано в Происшествия
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"Наша газета"

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