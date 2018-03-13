На День св. Патрика в Ирландии будет снежно

Метеорологическая служба Ирландии сообщает о понижении температуры и возможных осадков в виде снега.

Холодный фронт из Скандинавии принесет на остров минусовые температуры и снег, который начнется в субботу 17 марта.

Сам День ирландского святого пройдет при холодной и сухой погоде, осадки в виде дождя, а затем и снега ожидаются в ночь с субботы на воскресенье. Дневная температура не будет превышать 6-7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отрицательных отметок, пишет www.dublinlive.ie

Хочется верить, что и как в легенде в ответ на козни Друидов, наславших на Ирландию снег, небесный хранитель острова растопит его и согреет светом.