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На День св. Патрика в Ирландии будет снежно

На День св. Патрика в Ирландии будет снежно

Метеорологическая служба Ирландии сообщает о понижении температуры и возможных осадков в виде снега.

Холодный фронт из Скандинавии принесет на остров минусовые температуры и снег, который начнется в субботу 17 марта.

Сам День ирландского святого пройдет при холодной и сухой погоде, осадки в виде дождя, а затем и снега ожидаются в ночь с субботы на воскресенье. Дневная температура не будет превышать 6-7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отрицательных отметок, пишет www.dublinlive.ie

Хочется верить, что и как в легенде в ответ на козни Друидов, наславших на Ирландию снег, небесный хранитель острова растопит его и согреет светом.

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Опубликовано в Происшествия
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"Наша газета"

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