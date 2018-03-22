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Пожар в дублинской «высотке»

Пожар в дублинской «высотке»

8 пожарных расчётов боролись с возгоранием на верхних этажах отеля Метро в дублинском районе Балимун.

Масштабный пожар охватил 5 этажей здания. Как сообщает The Irish Times на верхних этажах расположены квартиры, а ниже отель Метро. Огонь возник в одном из апартаментов на 13м этаже и по вентиляционным камерам проник на 10й этаж. Квартиры на 11 и 12м этажах не пострадали.

В связи с пожаром было перекрыто движение на прилегающих улицах, а все жильцы и постояльцы гостиницы эвакуированы.

Правоохранительные органы сообщают, что пострадавших или пропавших без вести нет. Сигнал о возгорании был получен аварийными службами в 20.15.

Представители отеля заявили, что все 150 постояльцев были переведены в Carlton Hotel и находятся вне опасности. Известно также, что здание отеля используется в качестве места размещения бездомных семей, нуждающихся в неотложной помощи, но на момент возгорания таких лиц в помещении не было.

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Опубликовано в Происшествия
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"Наша газета"

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