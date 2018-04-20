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Банк AIB предупреждает о мошенничестве

Банк AIB предупреждает о мошенничестве

В Ирландии появился новый вид мошенничества предупреждает своих клиентов банк AIB


Клиентам банка звонят люди, притворяющиеся работниками компаний по оказанию коммунальных услуг и пытаются получить их данные.
На интернет сайте банка сообщается о схеме мошенничества. Злоумышленники звонят клиентам, пытаясь убедить их, что их компьютер работает медленно и за скромную плату предлагают устранить проблему, однако, затем жертвы обнаруживают, что со счета или карты снята гораздо большая сумма. Банк просит клиентов не давать неизвестным своих банковских и личных данных.

«Повесьте трубку и сообщите о звонке в наш отдел eFraud по телефону 0818 724 724 или напишите нам по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. - сообщается на сайте банка и в системе он-лайн платежей.

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Опубликовано в Происшествия
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