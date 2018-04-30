17 женщин стали жертвами бесплатного обследования в Ирландии

В результате проверки выяснилось, что более 200 женщин не получили своевременно результаты своих тестов и в результате опоздали с лечением ракового заболевания. 17 пациенток погибли из-за того, что раковую опухоль и метастазы обнаружили на очень поздней стадии.

В суды страны уже стали поступать иски в отношении государственной медицинской службы (HSE), которая инициировала эту программу.

Первую компенсацию в €325000 получил 13-летний Кристоф из Gleann Cora, Newmarket-on-Fergus Co. Clare. В 2009 году его мама Дороти обратилась к врачу для проведения маммографии. Повторная маммография была сделана в 2010 и 2011 годах, но ничего не было выявлено. В 2012 Дороти поехала в Польшу и прошла там полное обследование, которое выявило у нее рак на поздней стадии. Мама Кристофа умерла в октябре 2015.

Её сестра Магдалена, от имени ребёнка, подала иск против HSE.

Перед судебным слушанием была заключена сделка. Судья Высшего Суда без вынесения приговора присудил мальчику компенсацию. Судья отметил, что никакие деньги не смогут вернуть ребёнку мать и компенсировать утерю.

Премьер министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство проведет полноценное расследование по реализации программы.

Судебные иски ожидают и лабораторию из США, которая заключила с правительством Ирландии договор на проведение этого обследования, пишет IrishTimes