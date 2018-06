Оливер Кромвель не доплыл до Ирландии

Предназначенное для эксплуатации на реках паровое судно было переделано в плавучий отель и продано новому владельцу в Северной Ирландии за 245.000 фунтов. Доставить Кромвеля через Ирландское море было решено собственным ходом, однако по пути он затонул.

The Oliver Cromwell was a familiar sight in #Gloucester docks. Sadly, on its way to a new home, it sank. No souls lost, or injured. Here's the video of it going down, from the @RNLI pic.twitter.com/1bvpf88dur