Убит Посол России в Турции Андрей Карлов

Мевлют Мерт Алтынташ 1994 года рождения выстрелил в российского дипломата, когда тот заканчивал речь на открытии выставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". От полученных ранений посол скончался.

Шокированы известием об убийстве в Анкаре в результате теракта Посла России в Турции Андрея Геннадьевича Карлова.

Многие из сотрудников Посольства, включая меня, знали его лично. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги, которого мы будем помнить как профессионала высокого уровня, отдавшего свою жизнь, защищая интересы нашей Родины.

М.Пешков

Посол России в Ирландии

Дорогие коллеги.

Сегодня произошла трагедия. Трагедия, направленная против всего «Русского мира»...

Я и коллектив Ассоциации русской культуры в Турции выражаем глубокие соболезнования семье и близким Карлова Андрея Геннадьевича и всем соотечественникам, проживающим в Турции и других странах, для которых работал и сделал много хороших дел за годы службы этот замечательный человек. Человек с большой буквы!

Скорбим!

Царствие небесное Андрею Геннадьевичу Карлову!

С уважением,

Лариса Луткова Тюрккан

До глубины души потрясены убийством Посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. Фашистский террор наступает и угрожает всем жителям Земли. Или же мир сможет объединиться для борьбы с этим злом или же мы окажемся на пороге войны –другого не дано. Призываем антифашистов из различных стран, организации соотечественников провести акцию скорби и выразить поддержку и солидарность с российскими дипломатами, работающими за рубежом России.

Руководитель антифашистского комитета Эстонии,

Андрей Заренков.

Андрей Геннадьевич Карлов (4 февраля 1954, Москва, СССР — 19 декабря 2016, Анкара, Турция) — российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

В 1976 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР.

В 1992 году — окончил Дипломатическую академию МИД России. С 1976 года на дипломатической службе. В 1976—2008 годах — на различных должностях в Центральном аппарате МИДа и за границей.

С 9 июля 2001 по 20 декабря 2006 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР.

В 2007—2009 годах — заместитель Директора Консульского департамента МИД России.

С 26 января 2009 по 12 июля 2013 года — Директор Консульского департамента МИД России.

С 12 июля 2013 по 19 декабря 2016 года Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике.

Был женат, имел взрослого сын

Книга соболезнований в связи с трагической кончиной Посла России в Турции А.Г.Карлова будет открыта в Посольстве России в Ирландии сегодня (вторник) с 15.00 до 17.00 и завтра (среда) с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.