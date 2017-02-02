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Еще один ирландец разбогател

Еще один ирландец разбогател

Национальная лотерея Ирландии подтвердила, что билет «EuroMillions», выигравший 88 миллионов евро, был продан на заправочной станции «Applegreen» в Lusk, на трассе M1, графство Дублин.

После ожесточенных дебатов было установлено, что счастливый билет был продан в столице Ирландии, а не в Корке, как это считалось ранее.

Заправщики, продавшие счастливый билет, решили не только отпраздновать это событие, но и на один день снизили цену на бензин и дизельное топливо до 88,5 центов за литр.

Точная сумма выигрыша составляет €88,587,275. По правилам лотереи, победители имеют право не обнародовать своё имя. Счастливчик, которому достались несусветные миллионы, заплатил за билет всего €5.

Главный исполнительный директор Национальной Лотереи Дермот Гриффин (Dermot Griffin) сказал: «Мы очень рады, что джек-пот был выигран в Ирландии. «EuroMillions» продолжает возбуждать воображение игроков. Победитель «золотого» билета должен связаться с Национальной лотереей и забрать приз. Выигрыш поступит на счет победителя не сразу. Деньги должны поступить из восьми стран участников розыгрыша».

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Опубликовано в Происшествия
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