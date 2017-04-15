В пасхальные выходные дорожная полиция Ирландии начала усиленные проверки водителей на наркотики и алкоголь.

Дополнения к Закону о ПДД (Road Traffic Act 2016) предусматривающие проверку водителей на наличие в крови наркотических веществ вступили в силу 12 апреля.

Закон предусматривает, что один из ключевых этапов - это предварительное тестирование водителей на наличие наркотических веществ. В апреле Транспортная полиция (Garda) получила приборы для определения наличия наркотиков в свое распоряжение, и было объявлено, что усиленные проверки начнутся в длинные, пасхальные выходные.

Новые приборы дадут правоохранителям возможность проверять водителей на наличие наркотических средств и алкоголя непосредственно на дороге (Mandatory Intoxicant Checkpoints – MIT).

Устройства (Drager DrugTest 5000) позволят тестировать у водителей образец слюны на наличие наркотических веществ, таких как: каннабис, кокаин, опиаты (например, героин, морфин) и бензодиазипины (например Валиум) у водителя. Этими же приборами оснащены и участки Garda.

Было установлено, что из 3,020 сделанных в 2016 году тестов, 24% показали положительные результаты об употреблении алкоголя и наркотиков. Возраст 91% тестируемых мужчин-водителей был от 17 до 44 года. Испытания показали, что марихуана является самым распространенным наркотиком после бензодиазипинов.

Министр транспорта туризма и спорта Шейн Росс «Shane Ross» сказал, что предварительное тестирование является важным шагом в борьбе с употреблением наркотиков во время вождения: «Вождение под воздействием наркотиков, с 1961 г. в Ирландии считается преступлением. Закон предусматривает, что человек не может садиться за руль, если он употреблял алкоголь или наркотики, или все вместе. И, несмотря на это, вождение под воздействием наркотиков остается проблемой. Считается, что употребление наркотиков является причиной БТП со смертельным исходом в каждом десятом случае. Вождение после употребления наркотиков представляет угрозу не только для водителя, но и других участников дорожного движения. Предварительное тестирование на наркотики усиливает позиции Garda в решении этой проблемы. Статистика говорит, что возросло число погибших на дорогах, поэтому тестирование водителей является одним из многих шагов, предпринятых руководством департамента транспорта»

С 12 апреля участки полиции оснащены 86 устройствами, а еще 50 будет использовано на дорогах. Со временем, для проверок на дорогах будут пользовать до 150 этих устройств.

Хотя тестирование на наличие наркотических средств займёт больше времени, чем проверка на алкоголь, но первоначальное тестирование уже через несколько минут покажет, употреблял ли водитель наркотики. Это новое устройство является важным инструментом для An Garda Síochána для выявления водителей, которые употреляли наркотики и для укрепления всей нашей безопасности.

Предварительное тестирование на употребление наркотиков будет осуществляться с помощью тестера Dräger DrugTest® 5000.

Дирекция по безопасности дорожного движения разварачивает онлайн кампанию, в ходе которой особое внимание будет уделено водителям от 18 до 34 лет, чтобы предоставить им как можно больше информации о воздействии наркотиков на качество вождения.

Кампания охватит все социальные и цифровые СМИ и радио.

Дирекция по безопасности дорожного движения параллельную организует кампанию, во время который будет сообщаться о воздействии лекарств на вождение. В аптеках и медицинских пунктах будут распространяться листовки с аналогичным содержанием.

Поскольку правоохранители только начали использовать приборы для тестирования ожидается, что пик проверок на дорогах придется на пасхальные выходные.