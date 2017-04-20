В библиотеке Trinity College обнаружили чертежи Санкт-Петербурга XVIII века

Это несколько десятков карт с планами улиц, парков, а также схемы отдельных зданий, среди которых, к примеру, Смольный собор.

В библиотеке Тринити-колледжа Дублина есть Long room. Ее длина составляет 65 метров, и на момент постройки она была пуста. Чтобы заполнить полки, в 1802 году на аукционе Christie’s в Лондоне Тринити-колледж купил коллекцию книг голландских баронов Фагелей. Это 200 тысяч томов, они занимали целую милю на библиотечных полках. Коллекция была такой большой, что и через 200 лет в ней находят никому раньше не известные издания.

Эдвард Макпарланд, профессор Тринити-колледжа Дублина: «Огромная неожиданность! Я нашел огромные карты — от стены до стены! Они оказались описью главных зданий Петербурга в 1750-х годах».

Профессор Эдвард Макпарланд быстро узнал эти правильные, идеально вычерченные симметричные линии. Ранее он уже бывал в городе.

Эдвард Макпарланд: «Я был в городе, когда он назывался Ленинградом, в конце 70-х. Я видел многие из тех зданий, которые есть на чертежах. Я был в садах Петергофа, которые узнал сразу по этим картам. Узнал Смольный собор».

Голландская семья Фагелей собрала крупнейшую в мире коллекцию карт и географических атласов. Голландия все еще была сильной военной державой, Фагели — крупными администраторами. Детальные рисунки далеких городов были для них рабочим материалом, как сейчас — снимки со спутников.

О находке оповестили Эрмитаж. При его поддержке была выпущена редкая книга тиражом в 50 экземпляров — «Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга XVIII века». Были перепечатаны все 33 рисунка.

Сообщает НТВ