Russian Ireland

Switch to desktop

В библиотеке Trinity College обнаружили чертежи Санкт-Петербурга XVIII века

В библиотеке Trinity College обнаружили чертежи Санкт-Петербурга XVIII века

Сотрудники библиотеки ирландского Тринити-колледжа обнаружили на полках архитектурные чертежи Санкт-Петербурга 300-летней давности.

Это несколько десятков карт с планами улиц, парков, а также схемы отдельных зданий, среди которых, к примеру, Смольный собор.

other2385 big

В библиотеке Тринити-колледжа Дублина есть Long room. Ее длина составляет 65 метров, и на момент постройки она была пуста. Чтобы заполнить полки, в 1802 году на аукционе Christie’s в Лондоне Тринити-колледж купил коллекцию книг голландских баронов Фагелей. Это 200 тысяч томов, они занимали целую милю на библиотечных полках. Коллекция была такой большой, что и через 200 лет в ней находят никому раньше не известные издания.

Эдвард Макпарланд, профессор Тринити-колледжа Дублина: «Огромная неожиданность! Я нашел огромные карты — от стены до стены! Они оказались описью главных зданий Петербурга в 1750-х годах».
Профессор Эдвард Макпарланд быстро узнал эти правильные, идеально вычерченные симметричные линии. Ранее он уже бывал в городе.
Эдвард Макпарланд: «Я был в городе, когда он назывался Ленинградом, в конце 70-х. Я видел многие из тех зданий, которые есть на чертежах. Я был в садах Петергофа, которые узнал сразу по этим картам. Узнал Смольный собор».
Голландская семья Фагелей собрала крупнейшую в мире коллекцию карт и географических атласов. Голландия все еще была сильной военной державой, Фагели — крупными администраторами. Детальные рисунки далеких городов были для них рабочим материалом, как сейчас — снимки со спутников.
О находке оповестили Эрмитаж. При его поддержке была выпущена редкая книга тиражом в 50 экземпляров — «Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга XVIII века». Были перепечатаны все 33 рисунка.

Сообщает НТВ

Прочитано 44 раз
Опубликовано в Происшествия
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В пасхальные выходные дорожная полиция Ирландии начала усиленные проверки водителей на наркотики и алкоголь.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version