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Трупы в ирландских моргах не могут опознать годами

Трупы в ирландских моргах не могут опознать годами

Международное расследование пытается установить личность человека, чей труп храниться в морге университетской больницы Лимерика более пяти лет, сообщает Independent.ie.

Останки принадлежат иммигранту мужчине, но его возраст не раскрывается.

С августа прошлого года в морге, также находится тело женщины, чью личность не удалось идентифицировать. Там же находятся тела других мужчин, которых никто не разыскивает.

С трёх тел взяты образцы ДНК и отправлены в криминалистическую лабораторию Дублина. База данных, созданная в 2015 году, хранит ДНК других 17 тел, она была создана для того, чтобы быстрее раскрыть преступления и оказать помочь родственникам в поисках, пропавших без вести. Университетский госпиталь Лимерика, An Garda Síochána и Интерпол обратились к общественности за помощью.

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Опубликовано в Происшествия
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