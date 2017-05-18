Трупы в ирландских моргах не могут опознать годами

Останки принадлежат иммигранту мужчине, но его возраст не раскрывается.

С августа прошлого года в морге, также находится тело женщины, чью личность не удалось идентифицировать. Там же находятся тела других мужчин, которых никто не разыскивает.

С трёх тел взяты образцы ДНК и отправлены в криминалистическую лабораторию Дублина. База данных, созданная в 2015 году, хранит ДНК других 17 тел, она была создана для того, чтобы быстрее раскрыть преступления и оказать помочь родственникам в поисках, пропавших без вести. Университетский госпиталь Лимерика, An Garda Síochána и Интерпол обратились к общественности за помощью.