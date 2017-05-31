Как Дублин зарабатывает на блокировке автомобилей

Больше дохода за разблокировку неправильно припаркованных авто приносят Mespil Road, Waterloo Road и Gardiner Street, сообщает «The Irish Times».

В прошлом году услуги по разблокированию транспортных средств, принесли городскому совету столицы, более €4,2 млн. Всего в центральном Дублине были заклампованы более 56,000 авто, т. е. в среднем 153 автомобиля в день по €80 с каждого.

Вот десятка доходных мест дублинских парковщиков:

На первом месте - Mespil Road в Дублине 2, она принесла за прошлый год €74,160 штрафов, сразу вслед за ней идет соседняя Waterloo Road с доходом €68, 640, Gardiner Street приносит - €58,000, Merrion Square West - €55,360, South Circular Road - €51, 600 и Burlington Road - €50,400.

«Чемпион по кламповке 2015-го года» - Оrmond Quay с € 50,160, опустился на 7 место обогнав только Wolfe Tone Street - €42,400, Earlsfort Теrrace - €41,360 и D'Olier Street - €39,440 евро.

За год, доходы от «услуги» разблокирования увеличились на €100,000 и составили €4,21 миллиона. Количество заблокированных авто увеличилось с 54,069 до 56,172.

Эти данные не учитывают частные парковки, где разблокирование стоит €125.

Пресс-секретарь Городского Совета сообщил, что за эти деньги проводятся работы по повышению безопасности движения.

В Дублине места парковок разбиты на «цветные» зоны, предусмотрена система оплаты парковки с помощью телефона, но если автовладелец неправильно укажет зону парковки, то его «железный конь» будет заблокирован. Кстати, представитель горсовета, так и не смог объяснить, почему это происходит.