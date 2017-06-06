Один из лондонских террористов приехал из Ирландии

Ранее Скотланд-ярд опубликовал имена двух исполнителей теракта: это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан, проживавшие в районе Баркинг на востоке британской столицы. Третий нападавший идентифицирован, но полиция решила не спешить с обнародованием его имени

Один из них, бывший кондитер Рашид Редуан называл себя то марокканцем, то ливийцем. Говорят, что он использовал также другое имя (Рашид Эльхдар) и говорил, что он младше своих реальных 30 лет. Он женился в 2012 году в Ирландии на некоей Чариссе О'Лири (она старше его на восемь лет) и переехал с женой из Дублина в Лондон. Они с супругой, гражданкой Великобритании ирландского происхождения проживали в дублинском районе Ратмайнс. Разрешение на пребывание в Евросоюзе (давшее ему возможность жить в Великобритании) он, получал в Ирландии. Ирландские власти сообщают, что Рашид не входило в число находящихся под наблюдением радикалов. В Лондон террорист переехал в начале 2016 года.

Отношения Рашида Редуана с женой не ладились (женщина отказалась принимать ислам), они фактически разбежались. Соседи говорят, что Чарисса его ненавидела: муж бил и оскорблял ее. Как пишет Daily Mail, будущий террорист не разрешал своей маленькой дочке смотреть телевизор, утверждая, что это... «сделает ее геем». За несколько часов до теракта Рашид пришел к дочери попрощаться.

Правоохранительные органы Ирландии, на своем совещании, посвященном безопасности констатировали, что нынешнее положение дел с безопасностью не соответствует существующей угрозе. Сотрудники Гарды не имеют навыков борьбы с исламскими террористами и было решено организовать патрулирование улиц ирландских городов силами вооруженных отрядов полиции Garda Armed Support Unit (ASU). С 7-ми часов вечера на улицах Дублина, Корка, Лимерика, Голвея и Килкени можно будет увидеть патрули этого силового подразделения «Гарды».