Турнир поэтов «Пушкин в Британии» открыл прием работ

В очном турнире сразятся победители заочного тура, их список будет объявлен 15 сентября. В рамках фестиваля состоится круглый стол в старейшем британском клубе Athenaeum, на Пэлл-Мэлл, поэтический слэм в Кембридже, микро-турниры пародий и экспромтов на теплоходе по ночной Темзе, а также мастер-классы от членов жюри.

Темой турнира поэтов традиционно служит творческое осмысление участниками одной из строк Пушкина, связанных с Великобританией. В 2017 году - это цитата:

«Все те же мы: нам целый мир чужбина…» из стихотворения «19 октября».

Победителей ждут призы - в том числе, поездка на Jaipur Literature Festival (Индия), публикация в книге победителей 1-го тура и денежные премии.

Среди членов жюри – лауреат крупнейших литературных премий поэт Олеся Николаева, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, профессор «Литературного института», писатель Михаил Попов, крупнейший специалист по творчеству И. Бродского Валентина Полухина (Лондон), поэт и критик Евгения Коробкова и по традиции, победитель прошлогоднего Турнира поэтов Олег Бабинов. Председатель жюри Олег Борушко.

Международный фестиваль русской поэзии «Пушкин в Британии», организован живущим в Лондоне российским литератором Олегом Борушко и впервые прошел в 2003 году. Целью фестиваля является ознакомление Европы с российской культурой, поддержка русского языка и диаспоры, пропаганда творчества Пушкина.

Фестиваль проходит при финансовом обеспечении Blavatnik Family Foundation, при поддержке специального представителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Посольства России в Великобритании и Федерального Агентства «Россотрудничество».

Ознакомится с условиями участия и заполнить заявку можно на сайте фестиваля: www.pushkininbritain.com

Последний день приема заявок – 12 сентября 2017 года

Странички в социальных сетях: #pushkininbritain, #почитаемпушкина