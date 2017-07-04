Юлиан Милкис и Анна Кисилева в Национальном концерном зале Дублина

В Национальном концерном зале Дублина он исполнит Миниатюры для кларнета и фортепиано выдающегося грузинского композитора Гии Канчели. Хотя музыка Канчели и будет открытием для ирландской публики, для нас, выросших в странах бывшего Советского Союза, она прозвучит как очень родная и знакомая, так как помимо прекрасных классических произведений, Гия написал музыку ко многим советским кинофильмам, среди них: Кин-дза-дза, Мимино, Не горюй, Кавказский пленник, и многие другие. Миниатюры для кларнета и фортепиано, которые будут исполнены, представляют собой уникальную коллекцию произведений из кинофильмов и драматических спектаклей, написанных композитором в разное время и собранных в один цикл.

Где: National Concert Hall, John Field Room

Когда: 7 июля 2017, в 13.05

Билеты: +353 (0)1 417 0000 или https://www.nch.ie/Online/Julian-Milkis-07Jul17