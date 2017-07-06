Вас приглашает «Sandyford Healthcare» - новый медицинский центр в Дублине

В конце июня, в Дублине, открыл свои двери и начал принимать первых пациентов медицинский центр «Sandyford Healthcare» - новейший филиал Медицинского Центра Диагностики и Лечения в Вильнюсе.

Клиника обосновалась в южном Дублине, в престижном районе Sandyford.

«Sandyford Healthcare» - это современный медицинский центр, цель которого быстро и эффективно заботиться о здоровье жителей Дублина и всей Ирландии.

Коллектив клиники окажет Вам квалифицированную помощь, вернет к привычному ритму жизни, восстановит веру в свои силы и атмосферу спокойствия за будущее.

В центре работают квалифицированные доктора, профессионалы в своей области. Особое внимание уделяется диагностике. В центре, на современном оборудовании, проводятся все необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Мы предлагаем эхоскопию, эндоскопию, электро-кардиограммы под нагрузкой и в состоянии покоя (EKG), а также и другие важные исследования и анализы.

Клиника, предоставляет широкий спектр услуг в области одонтологии. Наши врачи одонтологи специализируются на протезировании, имплантации, пломбировании, а также позаботятся о профессиональной гигиене полости рта.

Мы приглашаем в наш центр всех, кому необходима помощь семейного доктора (GP), врачей гастроэнтерологов, гинекологов, кардиологов, урологов, психологов и других специалистов, а также исследования и назначения лечения, в том числе и для профилактического обследования.

Наши опытные физиотерапевты предлагают широкий спектр услуг, занятия кинезитерапией, массаж, и другие физиотерапевтические процедуры, которые помогут восстановить силы или окрепнуть после перенесенных травм.

Клиника «Sandyford Healthcare» заботится о своих пациентах. Наши специалисты прислушиваются к нуждам каждого человека и уделяют ему столько времени и внимания, сколько требуется для решения проблемы.

«Sandyford Healthcare» работает с понедельника по пятницу, с 9 утра до 7 вечера, а по субботам с 9 до 14 часов.

Добираться до клиники очень удобно, как на автомобиле, так и на автобусе или трамвае LUAS.

По вопросам регистрации и другой информации обращайтесь:

Телeфон: +353 1 567 6999;

эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наш адрес: Unit D, Time Place, 21 Corrig Rd., Sandyford, Dublin 18

Интернет: www.sandyfordhealthcare.ie

Социальная сеть: https://www.facebook.com/sandyfordhealthcare/

Мы говорим на русском, литовском и английском языках