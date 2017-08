«Викинги» приглашают на кинопробы

Кинопробы будут проходить:

в Дублине, THE COMPLEX, 10-14 Little Mary Street, Dublin 7 (Between Capel Street & Smithfield Markets) во вторник 29 августа и среду 30 августа с 10.00 до 17.00

в Виклоу, The Grand Hotel, Abbey St, Wicklow Town в пятницу, 1 сентября с 10.00 до 17.00

Съемки 6го сезона начнутся в Ирландии в сентябре 2017г.

На кинопробы приглашаются взрослые жители Ирландии вне зависимости от религиозных предпочтений и цвета кожи…

Подробности на странице в социальной сети: https://www.facebook.com/Vikings-Extras-338071826263234