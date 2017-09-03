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Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут в Дублин

Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут в Дублин

В субботу 30 сентября, в Irish Film Institute, Дублин покажут, фильм Ольги Черновайте, «Город-Бабочка» созданный ирландской продюсерской компанией Planet Korda Pictures, начало сеанса 13:00.

Фильм будет показан в рамках «Фестиваля документальных фильмов» 27 сентября – 1 октября 2017г.

«Город-Бабочка» - это полнометражный документальный фильм о молодом литовском городе Висагинас, построенном в СССР для обслуживания Игналинской Атомной Электростанции (ИАЭ).

Фильм «Город-Бабочка» может оказаться весьма спорным, темы русскоязычного меньшинства и ИАЭ в Литве являются весьма чувствительными. Но, тем не менее, создатели верят в возможность диалога. И пусть в фильме отображается проблема местного значения, подобные вопросы актуальны во многих других странах.

Трейлер фильма: https://vimeo.com/175462746

веб-сайт: www.butterflycityfilm.com

Facebook https://www.facebook.com/butterflycityfilm

Контакт: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">control@planetkorda.com

Билеты http://ifi.ie/doc-fest-butterfly-city/

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