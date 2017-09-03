Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут в Дублин

Фильм будет показан в рамках «Фестиваля документальных фильмов» 27 сентября – 1 октября 2017г.
«Город-Бабочка» - это полнометражный документальный фильм о молодом литовском городе Висагинас, построенном в СССР для обслуживания Игналинской Атомной Электростанции (ИАЭ).
Фильм «Город-Бабочка» может оказаться весьма спорным, темы русскоязычного меньшинства и ИАЭ в Литве являются весьма чувствительными. Но, тем не менее, создатели верят в возможность диалога. И пусть в фильме отображается проблема местного значения, подобные вопросы актуальны во многих других странах.
Трейлер фильма: https://vimeo.com/175462746
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