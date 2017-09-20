Бесплатные бизнес семинары в Центральной библиотеке Дублина

В программе 6 лекций с участием профессионалов в области организации бизнеса.

Первая лекция: «Как найти и реализовать бизнес идею» с Дэнисом Доелом - четверг 21 сентября 2017 года, начало в 18.30

Вторая лекция: «Как создать бизнес план?» с Дэнисом Доелом - четверг 28 сентября 2017 года, начало в 18.30. На семинаре будут обсуждаться основные шаги и подходы для создания успешного бизнес плана.

Третья лекция: «Маркетинговые исследования. Что необходимо сделать, чтобы стать успешным предпринимателем?» с Майклом Кеох – четверг 5 октября 2017 года, начало в 18.30. Майкл поможет развить бизнес идею и сделать ее коммерчески успешной.

Четвертая лекция: «Как управлять вашей интернет стратегией. Как создать интернет маркетинг и увеличить он-лайн продажи» с Ронаном Кеннеди – четверг 12 октября 2017 года, начало 18.30. Роннан расскажет о том, как создать и управлять интернет сайтом и страничкой в социальных сетях. Создать дополнительную площадку продаж за счет социальных медиа.

Пятая лекция: «Где найти финансы и гранты на запуск собственного бизнеса?» с Рори Финнеганом - четверг 19 октября 2017 года, начало 18.30. Рорри расскажет о том, как успешно получить кредит в банке и финансовую помощь из других источников.

Шестая лекция: «Где начинающему предпринимателю найти поддержку. Обзор ресурсов и организаций помогающих запустить собственный бизнес» с Рори Финнеганом- четверг 26 октября 2017 года, начало 18.30. Рорри расскажет о тех, кто помогает начинающим предпринимателям, частных и государственных услугах доступных для ирландских бизнесов.

Лекции организованы при поддержке Дублинского городского совета и Локального управления по предпринимательству г. Дублина

Запись по телефону 01 873 3996 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

или на сайте:

www.localenterprise.ie/DublinCity/Start-or-Grow-your-Business/Starting-a-Business/Library-Talks/

Хотите узнать больше о бизнесе в Ирландии, получить информацию о курсах, встречах и семинарах – присоединяйтесь к группе в Социальной сети – Бизнес в Ирландии www.facebook.com/groups/businessinireland