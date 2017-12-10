Пермский театр «У Моста» выступит в Ирландии

Театр «У Моста», созданный в 1988 году Сергеем Федотовым, буквально взорвал театральную аудиторию своими нестандартными спектаклями. Первоначально свое имя театр получил благодаря соседству с Камским мостом, но постепенно словосочетание Театр «У Моста» становится знаком, выражающим его художественную концепцию. Постановки Федотова являются, по сути, мостом между реальным и потусторонним, бытовым и мистическим, сознательным и интуитивным.

Театр для выражения собственной эстетики придумал слоган: «У Моста» – Мистический Театр, в котором все реально, и Театр Реальный, где все Мистика.

Театр «У Моста» является первооткрывателем в России ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Спектакль «Сиротливый Запад» был показан в Москве на фестивале «Золотая Маска-2008» среди лучших спектаклей России. А в 2010 году театр стал Лауреатом «Золотой Маски» за спектакль «Калека с Инишмана».

Авторский театр С. Федотова успел принять участие в 163 театральных фестивалях, гастролировал в Индии, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Египте, Косово, Украине, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Словакии, Венгрии, Грузии, Турции во многих городах России и Ближнего зарубежья: Москве, Сочи, Кузнецк, Санкт-Петербурге, Минске, Риге, Таллин, Прага, Градец-Кралове, Киеве, Николаеве, Севастополь, Львове, Нальчике, Екатеринбурге, Омске, Челябинске и многих других.

Сайт театра: http://teatr-umosta.ru/

В Ирландии артисты театра «У моста» покажут два спектакля:

«Женитьба»

Фантасмагория

Николай Гоголь

Режиссура и сценография – Сергей Федотов

Вместо бытовой комедии на сцене возникает фантасмагория с чудесами, невероятной логикой и неожиданными поступками. Кочкарев – черт, который крутит на сцене «бесовские штучки». Призрачные видения на сцене пугают и завораживают: то со скрипом открывается дверь шкафа, куда бесшумно проваливается Степан, то в окне появляется мертвенно-синее лицо, может быть даже самого дьявола… Гоголевский мистицизм соединяется со щемящей – гоголевской же темой одиночества и беззащитности человека перед миром, перед жизнью, перед вечными ее искусами и противоречиями.

«Сейчас уже всем ясно, что Гоголь – прежде всего мистический писатель. Тогда же, в 1992-м, для многих смелая трактовка Сергея Федотова была в диковинку. Спектакль выпадал из всех привычных, устоявшихся рамок. Особенно его финал, бес Кочкарев в финале проваливался под землю…». Алексей Мелентьев, «Звезда-ONLINE».

Дата премьеры: 1992

Продолжительность спектакля: 2.20 с антрактом

«Калека с Инишмана»

Ирландская комедия

Мартин МакДонах

Режиссура и сценография – Сергей Федотов

В 2010 году спектакль стал Лауреатом Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА». Театру удалось воплотить странную, смешную и трогательную историю МакДонаха как истинно ирландскую, дерзко и весело сочинить своих героев так, как если бы пермские актеры сами пережили целиком всю историю Ирландии, как если бы они впитали ее через сумасшедший риверданс и лирические ирландские баллады. Остров Инишман – одно из самых загадочных и священных мест в Ирландии. Неспешный мир странных и смешных чудиков-инишманцев буквально взрывается, когда на соседний остров приезжает съемочная группа из Америки. Инишманцев посещают призрачные и опасные мечты о Голливуде, вслед за которыми хочется уплыть многим. Но получается это только у Калеки Билли…А. Соколянский, театральный критик, искусствовед, журналист.

Дата премьеры: 29 января 2009

Продолжительность спектакля: 2.40 с антрактом

Голуэй, An Taibhdhearc Theatre, Middle Street, Galway

«Женитьба»

Суббота, 17 февраля, начало в 20.00

«Калека с Инишмана»

Воскресенье, 18 февраля, начало в 20.00

Дублин, Civic Theatre, Belgard Square East, Tallaght

«Женитьба»

Вторник, 20 февраля, начало в 20.00

«Калека с Инишмана»

Среда, 21 февраля, начало в 20.00

Информация: https://www.facebook.com/events/308856929605034/

Билеты в продаже с января на сайте: Eventbrite.ie