Концерт «Своя Колея» в честь 80-летия В.С. Высоцкого

Популярные артисты исполнят песни Владимира Семеновича, прочтут его стихи и поделятся воспоминаниями. В программе примут участие: Дмитирий Певцов и его музыкальная группа Pevtsov band, рок-музыкант Олег Сакмаров, участник групп «Аквариум» и «Наутилиус Помпилиус», певица и скрипачка Тамара Сидорова и другие музыканты. Ведет концерт сын поэта и директор Дома музея Высоцкого на Таганке Никита Владимирович Высоцкий.

25 января 2018 года – Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.

Рассуждая о личности Владимира Высоцкого сложно определить нишу, которую он занимает в русской культуре. Безусловно, поэт. Тексты Высоцкого, это то, что существует вне времени. Сотни ярких образов, цепляющих сюжетов и фраз, многие из которых «ушли в народ». Высоцкий - певец, или как его принято называть «автор-исполнитель». Голос, который не спутаешь ни с чьим другим, простой, но берущий за душу аккомпанемент на семиструнной гитаре, временами нарочито театрализованная подача – все пропитано яркой индивидуальностью артиста. Высоцкий актер - и на этом поприще благодаря выдающемуся таланту Владимир Семенович добился высот, а главное поистине всенародной любви. Гамлет, Глеб Жеглов и десятки других запоминающихся образов подарил нам Высоцкий, который был одинаково великолепен как на театральной сцене, так и в кинематографе.

Творчество Высоцкого – это не ретро, навевающее воспоминания "о былом" старшему поколению, это целая эпоха, культурное достояние нашей страны. Высоцкий та личность, которая может объединить людей разного возраста, разного достатка, с несхожими музыкальными вкусами и взглядами на жизнь. Именно поэтому 10 февраля на концерте, посвященном 80-летию Высоцкого, соберутся музыканты и актеры, которые принадлежат к разным поколениям и жанрам. Каждый из них исполнит в этот вечер те произведения, которые повлияли на его творческий путь, а может быть, в свое время, и изменили его мировоззрение.

Где: The Helix Theatre, Dublin

Когда: суббота, 10 февраля 2018 года. Начало 19.00

Информация: https://www.facebook.com/events/306085699866052/

Билеты: https://www.eventbrite.com/e/concert-80--tickets-39726058711