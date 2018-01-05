Вечер шансона в Murrays Bar!

16 февраля в рамках «Фестиваля русской культуры «Масленица» - вечер русского шансона «Заходите к нам на огонек».

Три часа живого звука, искренние тексты, проникновенные мелодии, живое душевное исполнение, настоящие песни для души и сердца!

Весь вечер для вас поют: Юрис, Валерий Володко, Владимир Виноградов.

«Шансон сейчас – это глубокая, красивая музыка с осмысленными текстами. Причем каждый текст – это целая история, в которой есть свои герои и негодяи. Истории получаются короткими, но поучительными – настоящие городские легенды. Основные темы – самое важное, что только есть у людей – любовь, жизнь и смерть», – говорит Владимир Виноградов.

Когда: 16 февраля 2018 г. Начало в 19.30

Где: Murrays Bar, 33/34 Upper O'Connell Street Дублин Dublin 1

Билеты: €15 на дверях или на сайте https://billetto.co.uk/e/dublin-tickets-250965

Страничка мероприятия в социальной сети: https://www.facebook.com/events/1520504394666130/

При поддержке: Координационного совета российских соотечественников в Ирландии, печатного издания « Наша Газета», радио «За Бугром» , Kartina TV, радио «Russian Beat».

Окунитесь в мир шансона, такой знакомый и беззаботный!

До встречи!