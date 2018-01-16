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Ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева в Дублине

Ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева в Дублине

С 23 по 31 января, в «Ирландском институте кинематографии» (Irish film institute) в Дублине состоится показ фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева.

Ирландскую премьеру фильма «Нелюбовь» 28 января 2018 года, получившую премии жюри на Каннском кинофестивале в 2017 году, посетит режиссер.

Ретроспектива работ:

Вторник 23 января, начало в 18.30, фильм «Елена»
В воскресенье, 28 января, будут показаны «Нелюбовь» на которой будет присутствовать Андрей Звягинцев, начало в 19.40 и фильм «Возвращение», начало в 17.30.
30 января – фильм «Изгнание». 31 января – «Левиафан», начало в 20.20.
Предварительный заказ билетов в кассах IFI, по телефону (01) 6795744 и на сайте www.ifi.ie.

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