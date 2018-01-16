Ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева в Дублине

Ирландскую премьеру фильма «Нелюбовь» 28 января 2018 года, получившую премии жюри на Каннском кинофестивале в 2017 году, посетит режиссер.
Ретроспектива работ:
Вторник 23 января, начало в 18.30, фильм «Елена»
В воскресенье, 28 января, будут показаны «Нелюбовь» на которой будет присутствовать Андрей Звягинцев, начало в 19.40 и фильм «Возвращение», начало в 17.30.
30 января – фильм «Изгнание». 31 января – «Левиафан», начало в 20.20.
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