Программа Фестиваля русской культуры «Масленница» 11-21 февраля 2018 года

В рамках программы недели: литературные беседы, чтения, музыкальные мастер-классы, лекции и беседы по искусству и истории России, жизни и творчестве выдающихся личностей, литературные чтения, концерты классической музыки в Hugh Lane Gallery с исполнении молодых пианистов и известных ирландских мастеров искусств.
Завершится фестиваль двумя спектаклями пермского театра «У Моста».
Организатор: Координационный совет соотечественников при поддержке Посольства России в Ирландии, городского совета Дублина, Правительств Москвы и Санкт-Петербурга. Информация: http://russianfestival.ie/
Воскресенье, 11 февраля
Что: Семейный день фестиваля русской культуры «Масленица»
Где: «Национальный шоу центр Сордс» (National Show Centre, Kettles Ln., Swords, Co. Dublin) – вход €5, бесплатная парковка
12.00 – 16.00
В программе:
Целый день традиционных русских семейных развлечений с музыкой, танцами, играми. Традиционная ярмарка сувениров, изделий ручной работы и кулинарных изысков. Разнообразные мероприятия для детей в течение всего дня.
Организатор: Координационный совет российских соотечественников.
Информация: http://russianfestival.ie/ и https://www.facebook.com/events/186073151978623/
14.00 – 15.15
Что: К 120-летию Сергея Эйзенштейна показ фильма «Броненосец Потемкин»
Где: Dublin City Gallery the Hugh Lane www.hughlane.ie
15.00 – 16.00
Что: «Введение в русскую иконопись. Коллекция икон в Национальной галерее Ирландии» с историком искусства Вандой Смолин
Где: National Gallery of Ireland https://www.nationalgallery.ie/
Понедельник, 12 февраля
11.00 – 12.00
Что: «Гробовщик» самое мистическое произведение А.С. Пушкина, ведущая Вера Смит
Где: Pearse Street Library
13.00 – 14.00
Что: Беседа с Анной Киселевой о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича
Где: Music Library, Ilac Centre
Вторник, 13 февраля
15.00 – 16.00
Что: Русское чаепитие и выступление театральной студии «Иллюзион»
Где: Православная церковь Св. Петра и Павла на Харролдс кросс
20.00 – 22.00
Что: Николай Хозяинов (фортепиано) исполняет произведения Шопена, Бетховена, Гетти и Шумана
Где: National Concert Hall, билеты от €12 www.nch.ie
Среда, 14 февраля
11.00 – 12.00
Что: История «Матрешки» с Валентиной Камон (для детей)
Где: Pearse Street Library
18.30 – 19.30
Что: «Россия в Первой мировой войне» с Егором Токаревым
Где: The LAB, Foley Street, Dublin 1
16.30 – 19.30
Что: Utopia Dystopia, к 100-летию октябрьской революции - история России в изобразительном искусстве и кино
Где: Long Room Hub, Trinity College
Четверг, 15 февраля
11.00 – 12.00
Что: «Русские сказки» со Светланой Максимовой (для детей)
Где: Pearse Street Library
16.30 – 17.30
Что: «История и значение символов русского алфавита» со Светланой Максимовой
The LAB, Foley Street, Dublin 1
Пятница, 16 февраля
14.00 – 15.30
Что: Русско-английский языковой обмен
Где: Ilac Library
18.30 – 19.30
Что: Угадан шаманские традиции Саха, семинар с Сайди Куо
Где:The LAB, Foley Street, Dublin 1
19.30 – 21.30
Что: К 70-летию оркестра RTE прозвучит музыка из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
Где: National Concert Hall, билеты от €15 www.nch.ie
20.00 – 22.00
Что: Вечер шансона в Murrays Bar
Где: Murrays Bar, 33/34 Upper O'Connell Street Дублин Dublin 1
Билеты: €15 на дверях или на сайте https://billetto.co.uk/e/dublin-tickets-250965
Страничка мероприятия в социальной сети: https://www.facebook.com/events/1520504394666130/
Суббота, 17 февраля
15.30 – 16.30
Что: Начинающие таланты. Концерт молодых пианистов
Где: Dublin City Gallery the Hugh Lane www.hughlane.ie
16.30 – 17.30
Что: «Николай II - последний Российский император» с Егором Токаревым
Где: The LAB, Foley Street, Dublin 1
19.00 – 21.00
Что: Сольный концерт Максима Галкина в Дублине
Где: The Helix Theatre, Dublin
Специально к юбилею «25 лет на сцене» Максим приготовил целый фейерверк из уже полюбившихся пародий, юмористических номеров, песен, а также премьер и неожиданных сюрпризов.
Организатор: MCA Events
Информация: https://www.facebook.com/events/1908803319333727/
Воскресенье, 18 февраля
12.00-13.30
Что: Концерт русской классической музыки в исполнении ирландских мастеров искусства
15.00-16.00
Экскурсия по галерее с переводом на русский язык
Где: Hugh Lane Gallery, Дублин
Вторник, 20 февраля и среда, 21 февраля
Лауреат «Золотой маски 2010» пермский «мистический» театр выступит в Голвее и в Дублине в рамках «Фестиваля русской культуры 2018».
Театр для выражения собственной эстетики придумал слоган: «У Моста» – Мистический Театр, в котором все реально, и Театр Реальный, где все Мистика.
Театр «У Моста» является первооткрывателем в России ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Спектакль «Сиротливый Запад» был показан в Москве на фестивале «Золотая Маска 2008» среди лучших спектаклей России. А в 2010 году театр стал Лауреатом «Золотой Маски» за спектакль «Калека с Инишмана».
Где: Дублин, Civic Theatre, Belgard Square East, Tallaght
Вторник, 20 февраля, начало в 20.00 «Женитьба»
Среда, 21 февраля, начало в 20.00 «Калека с Инишмана»
Билеты https://civictheatre.ticketsolve.com/shows/873583512?_ga=2.192345962.137660038.1515934326-1987931068.1510310300
Информация: https://www.facebook.com/events/308856929605034/