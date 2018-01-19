Программа Фестиваля русской культуры «Масленница» 11-21 февраля 2018 года

Фестиваль русской культуры в Дублине «Масленица» пройдет в девятый раз.

В рамках программы недели: литературные беседы, чтения, музыкальные мастер-классы, лекции и беседы по искусству и истории России, жизни и творчестве выдающихся личностей, литературные чтения, концерты классической музыки в Hugh Lane Gallery с исполнении молодых пианистов и известных ирландских мастеров искусств.

Завершится фестиваль двумя спектаклями пермского театра «У Моста».

Организатор: Координационный совет соотечественников при поддержке Посольства России в Ирландии, городского совета Дублина, Правительств Москвы и Санкт-Петербурга. Информация: http://russianfestival.ie/

Воскресенье, 11 февраля

Что: Семейный день фестиваля русской культуры «Масленица»

Где: «Национальный шоу центр Сордс» (National Show Centre, Kettles Ln., Swords, Co. Dublin) – вход €5, бесплатная парковка

12.00 – 16.00

В программе:

Целый день традиционных русских семейных развлечений с музыкой, танцами, играми. Традиционная ярмарка сувениров, изделий ручной работы и кулинарных изысков. Разнообразные мероприятия для детей в течение всего дня.

Организатор: Координационный совет российских соотечественников.

Информация: http://russianfestival.ie/ и https://www.facebook.com/events/186073151978623/

14.00 – 15.15

Что: К 120-летию Сергея Эйзенштейна показ фильма «Броненосец Потемкин»

Где: Dublin City Gallery the Hugh Lane www.hughlane.ie

15.00 – 16.00

Что: «Введение в русскую иконопись. Коллекция икон в Национальной галерее Ирландии» с историком искусства Вандой Смолин

Где: National Gallery of Ireland https://www.nationalgallery.ie/

Понедельник, 12 февраля

11.00 – 12.00

Что: «Гробовщик» самое мистическое произведение А.С. Пушкина, ведущая Вера Смит

Где: Pearse Street Library

13.00 – 14.00

Что: Беседа с Анной Киселевой о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича

Где: Music Library, Ilac Centre

Вторник, 13 февраля

15.00 – 16.00

Что: Русское чаепитие и выступление театральной студии «Иллюзион»

Где: Православная церковь Св. Петра и Павла на Харролдс кросс

20.00 – 22.00

Что: Николай Хозяинов (фортепиано) исполняет произведения Шопена, Бетховена, Гетти и Шумана

Где: National Concert Hall, билеты от €12 www.nch.ie

Среда, 14 февраля

11.00 – 12.00

Что: История «Матрешки» с Валентиной Камон (для детей)

Где: Pearse Street Library

18.30 – 19.30

Что: «Россия в Первой мировой войне» с Егором Токаревым

Где: The LAB, Foley Street, Dublin 1

16.30 – 19.30

Что: Utopia Dystopia, к 100-летию октябрьской революции - история России в изобразительном искусстве и кино

Где: Long Room Hub, Trinity College

Четверг, 15 февраля

11.00 – 12.00

Что: «Русские сказки» со Светланой Максимовой (для детей)

Где: Pearse Street Library

16.30 – 17.30

Что: «История и значение символов русского алфавита» со Светланой Максимовой

The LAB, Foley Street, Dublin 1

Пятница, 16 февраля

14.00 – 15.30

Что: Русско-английский языковой обмен

Где: Ilac Library

18.30 – 19.30

Что: Угадан шаманские традиции Саха, семинар с Сайди Куо

Где:The LAB, Foley Street, Dublin 1

19.30 – 21.30

Что: К 70-летию оркестра RTE прозвучит музыка из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Где: National Concert Hall, билеты от €15 www.nch.ie

20.00 – 22.00

Что: Вечер шансона в Murrays Bar

Где: Murrays Bar, 33/34 Upper O'Connell Street Дублин Dublin 1

Билеты: €15 на дверях или на сайте https://billetto.co.uk/e/dublin-tickets-250965

Страничка мероприятия в социальной сети: https://www.facebook.com/events/1520504394666130/

Суббота, 17 февраля

15.30 – 16.30

Что: Начинающие таланты. Концерт молодых пианистов

Где: Dublin City Gallery the Hugh Lane www.hughlane.ie

16.30 – 17.30

Что: «Николай II - последний Российский император» с Егором Токаревым

Где: The LAB, Foley Street, Dublin 1

19.00 – 21.00

Что: Сольный концерт Максима Галкина в Дублине

Где: The Helix Theatre, Dublin

Специально к юбилею «25 лет на сцене» Максим приготовил целый фейерверк из уже полюбившихся пародий, юмористических номеров, песен, а также премьер и неожиданных сюрпризов.

Организатор: MCA Events

Информация: https://www.facebook.com/events/1908803319333727/

Воскресенье, 18 февраля

12.00-13.30

Что: Концерт русской классической музыки в исполнении ирландских мастеров искусства

15.00-16.00

Экскурсия по галерее с переводом на русский язык

Где: Hugh Lane Gallery, Дублин

Вторник, 20 февраля и среда, 21 февраля

Лауреат «Золотой маски 2010» пермский «мистический» театр выступит в Голвее и в Дублине в рамках «Фестиваля русской культуры 2018».

Театр для выражения собственной эстетики придумал слоган: «У Моста» – Мистический Театр, в котором все реально, и Театр Реальный, где все Мистика.

Театр «У Моста» является первооткрывателем в России ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Спектакль «Сиротливый Запад» был показан в Москве на фестивале «Золотая Маска 2008» среди лучших спектаклей России. А в 2010 году театр стал Лауреатом «Золотой Маски» за спектакль «Калека с Инишмана».

Где: Дублин, Civic Theatre, Belgard Square East, Tallaght

Вторник, 20 февраля, начало в 20.00 «Женитьба»

Среда, 21 февраля, начало в 20.00 «Калека с Инишмана»

Билеты https://civictheatre.ticketsolve.com/shows/873583512?_ga=2.192345962.137660038.1515934326-1987931068.1510310300

Информация: https://www.facebook.com/events/308856929605034/