Успешный бизнес - выставка «Business Expo 2018», Корк, 20 января 2018года.

Предприниматели получат возможность расширить клиентскую базу своего бизнеса и получить новые возможности на бизнес-выставке, организованной компанией SharpMinds.

Компания из Корка SharpMinds создана по инициативе владельцев организации, имеющей многолетний опыт работы Immigrant Advice Bureau Ольгой Шквченко и владельцем компании Right Solution Centre Юргитой Петитул. Immigrant Advice Bureau предоставляет иммигрантам в Корке правовую поддержку, помощь в организации бизнеса и бухгалтерский учет.

Идея создания новой компании - в организации различных мероприятий для малого и среднего этнического бизнеса.

«Мы организуем Business Expo 2018 для людей, которые хотят расширить свой бизнес, представить свою бизнес идею публике, найти новых клиентов» - говорит Ольга Шевченко. - Мы считаем, что выставка станет прекрасной возможностью для поддержки предпринимателей, малого бизнеса и среднего бизнеса, а, возможно, привлечет и крупные компании. Мы также считаем, что это уникальная возможность для бизнеса иммигрантов и ирландских предпринимателей найти партнеров и выработать стратегии сотрудничества».

«Мы считаем, что это событие сможет привлечь ирландцев и иммигрантов», – говорит Юргита Петитул.

Планируется что в выставке «Business Expo 2018» примут участие десятки предпринимателей со всей Ирландии.

В программе предусмотрены и неформальные встречи участников.

Business Expo 2018 пройдет в Oriel House Hotel, Ballincollig, Корк, 20 января 2018 года с 9 утра до 4 вечера.

Для получения подробной информации, обращайтесь www.sharpminds.ie или email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вход для посетителей бесплатно.

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