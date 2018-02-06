Русское концептуальное искусство покажут в Ирландии

Сейчас Андрей Молодкин работает между Москвой и Парижем. Российский художник использует сырую нефть, кровь и шариковую ручку, чтобы показать зрителям неприятные концепции власти и извращения, присущие обществу и его правительству.
Армейскую службу он прошёл в Сибири, где добывается львиная доля российской нефти. В своих работах он исследует конфликт между культурой, религией, экономикой и политикой, порой используя узнаваемые религиозные образы. Художник полагает, что нефтедобывающая промышленность это «плоть и кровь Западной экономики».
В Дублине художник представит рисунки, составленные по материалам сайта Wikileaks. На выставке можно будет увидеть эскизы его скульптуры, которую планируют установить на Красной Площади в Москве.
Галерея Rua Red
Находится по адресу: South Dublin Arts Centre, Tallaght, Dublin 24 Map
Вход в галерею свободный, время работы галереи с 10 утра до 18 вечера.
Здание Руа Рэд - это центр искусств, где проходит много разнообразных мероприятий
Интернет сайт галереи: http://www.ruared.ie/
Телефон: 01 4515860
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