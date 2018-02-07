Узнать о человеке то, о чем он сам не догадывался

Марк Лучин является автором двух уникальных систем, одна из которых — фенотипология — уникальный инструмент для психологической типизации людей на основе их внешности, а вторая система — инструмент под названием "Сильное мышление".

Фенотипология – это наука о выявлении взаимосвязи индивидуальных признаков фенотипа с их физиологией, психофизиологией, заложенных генетикой, и расчет поведенческих и мотивационных реакций людей.

Фенотип - внешний вид биологического объекта (клетки, растения, животного, человека, в том числе их отдельных частей или органов), заложенного генетикой и подвергшегося воздействию внешней среды обитания.

Благодаря фенотипологии всего за несколько секунд вы сможете увидеть в человеке многие вещи, которых не знает ни он сам, ни его родственники или хорошие знакомые. Не тратя времени перевоспитывая окружающих на свой лад, вы сможете очень эффективно воспользоваться их лучшими чертами.

Данный метод позволяет определить особенности характера человека еще на ранних стадиях знакомства, а также спрогнозировать его поведение в потенциально рискованных ситуациях.

Марк Лучин - бизнес-тренер из Эстонии, автор двух новаторских систем: «Сильное мышление» и соавтор «Фенотипологии», которые применяются для самопознания и эффективного развития бизнеса в 16 странах мира от политики до криминалистики.

Марк Лучин также работает в следующих направлениях: инновации, разработки, анализ принятия решений, методологии реализации стратегических проектов, бизнес-консультации, ведение переговоров, аудит и подбор персонала и другими вопросами управления кадровым отделом, различные виды анализа.

Cеминары Марка Лучина в Дублине

«Технология скорочтения характера и талантов по методам фенотипологии»

9 марта с 19:00 до 21:00, Carlton Hotel Blanchardstown

«Фенотипология»

Двухдневный семинар.

10-11 марта с 9:00 до 18:00, Carlton Hotel Blanchardstown

Pегистрация и информация:

+353871402299

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.