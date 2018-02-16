Висцеральный массаж, семинар в Ирландии

Впервые в Ирландии, специалист висцерального массажа Московского центра «Предтеча» ( www.predtechy.ru ) доктор Ушаков Александр Юрьевич проводит семинар по оздоровлению организма, а также диагностику и лечение.

Висцеральная терапия это уникальная, работающая система, способная восстановить нормальное функционирование внутренних органов, чтобы остановить или предотвратить болезнь.

Курс представляет практический интерес для любого человека, как больного, так и здорового. Для больного это один из путей решения проблем со здоровьем, а для здорового - поддержка здоровья организма.

Семинар предназначены не только для медработников, но и для людей желающих помочь себе и своим близким улучшить качество жизни.

Семинар рассчитан на 40 академических часов и проводится 2-6 Апреля 2018.

Предоставляется сертификат.

Информация и регистрация телефону: +35389 2206488, эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Регистрация до 20 марта