Выставка «Дети рисуют мир»

В экспозиции, которая пройдет в Ashbourne School of Dance, Art and Music по адресу Top Floor, Unit 2, Rath Cross Businnes Park, Ashbourne, Co. Meath зрители увидят работы детей из Донбасса и Северной Осетии присланные Александром Борисовым, рисунки детей из Сирии. На выставке будут представлены рисунки ирландских школьников в рамках акции «Дети мира -детям войны».

Пока взрослые воюют, дети рисуют и мечтают о мире. Выставка прошла во многих странах мира: Германии, Ливане, России, Болгарии и других.

Ждём всех!

По любым вопросам просьба обращаться по номеру: 0894412053 Дина

Страничка мероприятия: https://www.facebook.com/events/169540867005398/

Страница школы: https://www.ashbourneschoolofdance.com/