Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут на фестивале в Дингл

«Город-Бабочка» - это полнометражный документальный фильм о молодом литовском городе Висагинас, построенном в СССР для обслуживания Игналинской Атомной Электростанции (ИАЭ).

В соответствии с требованиями Евросоюза, градообразующее предприятие, атомная электростанция, закрывается. В момент экономической нестабильности и политической напряженности русскоязычные жители сталкиваются лицом к лицу с неопределенным будущим. Фильм посвящен вопросам сохранения культурной идентичности русскоязычных в Литве.

Ольга Черновайте искусно и ненавязчиво приглашает нас задуматься об условности границ, которые мы проводим и бессмысленности штампов, которыми мы часто награждаем «других».

«Город бабочка» - это своеобразный призыв, призыв к открытому диалогу, призыв к единению вместо дальнейшего разделения,

Автор фильма хочет разрядить, демистифицировать и разрушить напряженность внутри литовского общества из-за страха и недоверия, подпитываемых геополитическими событиями.

Картина отображает общественный голос разума, толерантность, демократию и свободу мышления. Не менее важная роль в фильме отводится самому городу, в недавнем прошлом называемому городом атомщиков. Истории героев фильма рассказывают о советском прошлом, реалии настоящего и возможностях нового будущего города, не связанного с атомной станцией.

Дублинская кинокомпания Planet Korda Pictures, основанная Jeremiah Cullinane, специализируется на создании творческих документальных фильмов. Компания существует уже 11 лет. Фильмы, созданные компанией, были представлены во многих крупнейших вещательных компаниях и выигрывали призы на кинофестивалях в Европе и за её пределами.

Режиссер Ольга Черновайте работала над созданием фильма «Город–Бабочка» более 5 лет.

Ольга родилась в Литве и имеет русские корни. Она изучала киноискусство в Таллиннском университете BFM (Baltic Film and Media School), где был создан ее первый документальный фильм «Если бы не ты» (“Jei Ne Tu”). «Город -Бабочка» - ее второй фильм. Jeremiah Cullinane как продюсер и режиссер создал несколько фильмов о Литве и Балтийском регионе, в том числе в 2010 г полнометражный документальный фильм «Книгоноши» (Knygnešiai), а в 2013 г полнометражный документальный фильм «Под колпаком» (Under the Hood) о Белоруссии.

Фильм «Город-Бабочка» профинансирован Европейской Комиссией (Creative Europe), Ирландским Кино Фондом и европейскими вещательным компаниям.

