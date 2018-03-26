Панихида по погибшим от пожара в Кемерово

27 марта, во вторник, в 12.00 в храме св.ап. Петра и Павла в Дублине будет совершена панихида по погибшим на пожаре в Торговом Центре в Кемерово.

В воскресенье, 25 марта, во второй половине дня в российском областном центре Кемерово загорелся торговый центр. Огонь был локализован на площади 1200 кв. метров, вечером горение было ликвидировано, но к утру здание вспыхнуло вновь. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля. Пожар оказался масштабными не только по площади, но и по количеству погибших – жертвы исчисляются десятками. Многих посетителей ТЦ "Зимняя вишня", в котором случилась трагедия, так и не нашли.

http://www.stpeterstpaul.net/index.php?option=com_content&view=article&id=662%3A2018-03-26-11-49-44&catid=3%3Anewsflash&Itemid=89&lang=ru