День Победы в Ирландском военном музее

13 мая 2018 года в Irish Military War Museum состоится празднование «Дня Победы», начало в 13.00.

Праздник организован Культурно-историческим центром «Мёбиус//Mobius» при поддержке IMWM, Центра Русского языка и культуры «Матрёшка» (город Наван), Клуба «Коса», «Нон-стоп банд».



В программе:

1. Торжественная часть с выступлением посла России в Ирландии, владельца музея Вилли Саливана, ирландских официальных лиц.

2. Пополнение экспозиции музея наградами Великой Отечественной Войны, фотографиями и историями новых ветеранов

3. Праздничный концерт с участием детей из школ и центров русского языка, танцевального коллектива «Веренея», исполнителей популярных песен Юрия Самухова, Игоря Долгова, музыкантов «Нон-стоп банд»

4. Эстафеты, конкурсы

5. Выдача удостоверений Союза Офицеров Запаса в Ирландии его председателем Долговым Игорем Евгеньевичем и принятие в ряды сообщества новых членов

6. Угощение солдатской гречневой кашей всех желающих от клуба «КОСА»

7. Пикник

8. Весь день на территории музея военное шоу (его открытие 12 мая)

Входные билеты на кассе или online: €10, €25 семейный

Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/972642352885855/

Адрес Irish Military War Museum в интернете: http://imwm.ie/

Добраться по М1 до съезда № 10 на Коллон. Координаты GPS 53.7642457,-6.4708175

Музей открыт с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника

Стоимость билета для взрослого - €10, детский - €8, семейный - €25.

Можно заказать поездку на БТР или танке, а также уроки вождения боевой техники.

Справки по телефону: (041) 981 9501