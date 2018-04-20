Спектакль «Белый Медведь – Суперзвезда» в Ирландии

Только он не знает, как это сделать! Когда на помощь приходит его лучший друг Пингвин, настоящее шоу только начинается...

В этой веселой комедии Белый медведь и Пингвин активно взаимодействуют со зрителями, позволяя им участвовать в представлении и помогать герою стать суперзвездой.

Спектакль в Ирландии представляет Творческое объединение «Театр и Я».

Режиссёр: Арманд Экштет.

Режиссёр сериала и юмористических передач Шоу анекдотов - Милая Моника.

В ролях:

Белый Медведь - Арманд Экштет

Пингвин- Инта Банковича

Продолжительность представления - 60 минут.

Билеты:

Drogheda 08/06/2018 17.30 https://www.eventbrite.ie/e/44715747003?aff=erelpanelorg

Dublin 09/06/2018 12.00 https://www.eventbrite.ie/e/44715989729?aff=erelpanelorg

Rush 10/06/2018 15.00 https://www.eventbrite.ie/e/44716145194?aff=erellivmlt