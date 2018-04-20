Спектакль «Белый Медведь – Суперзвезда» в Ирландии

Только он не знает, как это сделать! Когда на помощь приходит его лучший друг Пингвин, настоящее шоу только начинается...
В этой веселой комедии Белый медведь и Пингвин активно взаимодействуют со зрителями, позволяя им участвовать в представлении и помогать герою стать суперзвездой.
Спектакль в Ирландии представляет Творческое объединение «Театр и Я».
Режиссёр: Арманд Экштет.
Режиссёр сериала и юмористических передач Шоу анекдотов - Милая Моника.
В ролях:
Белый Медведь - Арманд Экштет
Пингвин- Инта Банковича
Продолжительность представления - 60 минут.
Билеты:
Drogheda 08/06/2018 17.30 https://www.eventbrite.ie/e/44715747003?aff=erelpanelorg
Dublin 09/06/2018 12.00 https://www.eventbrite.ie/e/44715989729?aff=erelpanelorg
Rush 10/06/2018 15.00 https://www.eventbrite.ie/e/44716145194?aff=erellivmlt