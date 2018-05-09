Детский кукольный театр «Сказ» в Ирландии

26 и 27 мая в Ньюбридже, Наване, Дандолке и Белфасте артисты из Москвы покажут детский спектакль «Советы доктора Пилюлькина»

Представление рассчитано на детей от 2-3 до 7-8 лет. Это история о непослушном поросенке, который не слушался маму и папу, жадничал и брал без спроса бабушкины таблетки.

Спектакль длится 35 мин и небольшие интерактивные включения удерживают внимание даже самых маленьких зрителей до самого конца представления.

Спектакль пройдет в русских школах и образовательных центрах:

26 мая (суббота), 11:30, Русская школа «Теремок» Newbridge, Тел: 085 837 0471.

26 мая (суббота), 15:30, Культурно-образовательный центр «Маруся», Navan

27 мая (воскресенье), 11:00, Культурно-образовательный центр «Жар-птица», Belfast,

27 мая (воскресенье) 14:00, Русская школа в Dundalk, Тел: 086 275 01 65

Цены: детский €12, взрослый - €5, семейный - €25 (2 детских +1 взрослый)

Телефоны для справок: +35389-4833459

До 20 мая можно купить билеты по специальной цене on-line, по ссылке https://www.z-zy.com/в-ирландии/доктор-пилюлькин